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Tekirdağ'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Tekirdağ'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintisi oluştu ve trafik aksadı. Yağışın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kentte öğle saatinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla trafik aksadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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