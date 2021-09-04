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Tekirdağ'da tren minibüse çarptı! 4 ölü 7 yaralı

Tekirdağ Ergene'de sabah saatlerinde yük treni ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 10:24
Tekirdağ'da tren minibüse çarptı! 4 ölü 7 yaralı
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4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabah erken saatleride Tekirdağ Ergene'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Tekirdağ Ergene'de sürücüsünün ismi henüz belli olmayan işçileri taşıyan servis minibüsünü, hemzemin geçitten geçtiği esnada İstanbul istikametine giden yük treni ile çarpıştı.


4 ölü , 7 yaralı

Kazayı gören haber vermesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor.


Son Güncelleme: 04.09.2021 10:24
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Anahtar Kelimeler:
Tren KazasıTekirdağ
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