Tekkeköy'de Sağanak Yağış Sonucu Sel ve Toprak Kayması Meydana Geldi

Sel ve Toprak Kayması

Sağanak yağışın etkisiyle Tekkeköy ilçesinde birçok noktada sel ve toprak kayması meydana geldi. Bu durum yollarda çöküntü ve tıkanmalara neden oldu. Tekkeköy Belediyesi, bu sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar

Belediye ekipleri, taşkın riski olan bölgelerde tıkanmalara karşı önlem alıyor. Ayrıca düşen kaya ve ağaç parçaları ile kapanan yolları açmak için çalışmalar yürütüyor.

Belediye Başkanı'nın Uyarısı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, taşkın riskine karşı uyarıda bulunarak, kanalların temizlenmesi ve işlevsel hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek adına çalışmaların tüm bölgelerde devam ettiğini ifade etti.