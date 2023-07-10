Tekkeköy'de Sağanak Yağış Sonucu Sel ve Toprak Kayması Meydana Geldi
Yayınlanma:
Tekkeköy ilçesinde sağanak yağış sonucu sel ve toprak kayması yaşandı. Tekkeköy Belediyesi, sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hasan Togar, taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.
Sel ve Toprak Kayması
Sağanak yağışın etkisiyle Tekkeköy ilçesinde birçok noktada sel ve toprak kayması meydana geldi. Bu durum yollarda çöküntü ve tıkanmalara neden oldu. Tekkeköy Belediyesi, bu sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar
Belediye ekipleri, taşkın riski olan bölgelerde tıkanmalara karşı önlem alıyor. Ayrıca düşen kaya ve ağaç parçaları ile kapanan yolları açmak için çalışmalar yürütüyor.
Belediye Başkanı'nın Uyarısı
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, taşkın riskine karşı uyarıda bulunarak, kanalların temizlenmesi ve işlevsel hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek adına çalışmaların tüm bölgelerde devam ettiğini ifade etti.
Yaşam