Telefon hattı Türk Telekom olanlar dikkat! Az önce duyuruldu: Artık böyle yapılacak

Kampanya detaylarına göre, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar, Türk Telekom'dan yurtiçi her yöne 750 dakika konuşma, her yöne 750 SMS, 5 GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma tarifesine 12 ay boyunca taahhütlü olarak sadece 90 TL'ye sahip olabilecekler.

KAMPANYA HAKKINDA TÜM DETAYLAR

Ziraat Bankası tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara özel bir kampanya sunulmaktadır. Bu kampanya, Türk Telekom tarafından sağlanan avantajlı bir tarifeyi içermektedir. Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan müşterilere yönelik olarak sunulan bu tarife, bir dizi cazip fırsatı beraberinde getirmektedir.

Bu özel tarife kapsamında, müşterilere yurtiçi her yöne 750 dakika konuşma, 750 SMS, 5GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma imkanı sunulmaktadır. Böylece emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı bir seçenek elde etmektedir.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin öncelikle Ziraat Emekli Fırsat tarifesini kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca, Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alıyor olmak da kampanyaya katılım için bir diğer önemli şarttır. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, belirli bir taahhüt süresi olan 12 ay boyunca bu tarifeyi kullanmayı taahhüt etmelidirler.

Kampanyaya katılmak için müşterilere iki farklı yöntem sunulmaktadır. İlk yöntemde, müşteriler ZIRAAT boşluk T.C. Kimlik Numarası yazarak 5555'e bir SMS göndermeleri gerekmektedir. İkinci yöntem ise Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayarak kampanyaya katılım talebinde bulunmaktır.

Bu kampanya, emekli maaşı alan vatandaşlara iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı bir fırsat sunmaktadır. Müşteriler, bu tarife sayesinde uygun fiyatlarla geniş iletişim imkanlarından yararlanabilirler. Kampanya detayları ve katılım için belirtilen yöntemlerle iletişime geçilerek daha fazla bilgi alınabilir.