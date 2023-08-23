Telefon hattı Vodafone, Türk Telekom, Vodafone olanlar dikkat! 185 TL paranız geri verilecek

Türkiye'nin hemen her yerinde cep telefonu bağlantısı olmayan neredeyse kimse yok. Bu kullanıcı sayısı her geçen gün artarken cep telefonu abonelikleri ve ücretleri de önemli ölçüde artmaktadır. 2022'de aylık 50 TL gibi bir rakam olan faturalı hat ücreti Ağustos 2023'ten itibaren 200 TL'ye çıktı. Faturalı aboneleri yakından ilgilendiren bu gelişme, abonelerin geçmiş dönem hesaplarındaki bakiyelerini geri kazanmalarını sağlamıştır. Bu iade 185 TL'ye kadardır. Peki 185 TL'lik bir telefon için para iadesi nasıl yapılır ve operatörün beklentileri nelerdir? İşte yanıtı..

Turkcell kullanıcıları nasıl iade alabilir?

Türkiye'nin en köklü mobil servis sağlayıcılarından biri olan Turkcell'i kullanıp daha sonrasında aboneliğini iptal ettiren kullanıcılar, aboneliklerini iptal ettikten sonra "Kredi Talep/TL İade Talebi" üzerinden hesap bakiyelerini veya TL tutarlarını sorgulayabilirler. İptal tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde “Alacak Sorgulama ve TL İade Talep” menüsüne giriş yaparak sorgulama yapabilecekler. Geri ödeme, talepte bulunulduktan sonraki 15 gün içinde yapılacaktır. Bu uygulama sonucunda devlete ödenen yıllık telsiz lisans ücretinin kalan taksitleri bakiyeden düşülerek ön ödemeli aboneye iade edilecektir.





Türk Telekom, PTTCell ile Vodafone kullanıcıları nasıl iade alabilir?

Türk Telekom ile Vodafone operatörlerin kullanıcılarının da iade alabilmeleri için aşağıdaki bilgileri dikkate almaları gerekmektedir. Vodafone'un yaptığı açıklamada, aboneliği iptal olan faturasız kullanıcıların, hesaplarındaki bakiyeyi geri alma hakkı olduğu belirtiliyor. İptal tarihi itibariyle 24 ay içinde talepte bulunan kullanıcılar 15 gün içerisinde iadelerini alabiliyorlar.

Başvuru yapmayan kullanıcı bakiyeleri 24 ay boyunca saklanır ve Vodafone'a yeniden kayıt olduklarında otomatik olarak yeniden yüklenir. Faturasız hatları olan ve hat transferi yapan kişiler hat bakiyesini kontrol ederek iade alabilirler, iade tutarı 185 TL olan kişiler ise başka operatöre aktarılan hatları kontrol edebilir, tutarını geri alabileceğinizi belirtir.

Bu gelişme ile bu miktarın cepten geri ödenmesi mobil kullanıcılar için sevindirici bir adımdır.