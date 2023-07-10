Telefonunuza bu mesaj gelirse açmadan silin! Tüm birikiminizden olabilirsiniz

Hayat pahalılığı ve işsizlik Türkiye'nin en büyük sorunlarından biridir. Ne yazık ki, bu sorunu kendi çıkarları için kötü niyetli insanlar da kullanmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte dolandırıcılar, internet ve telefon aracılığıyla birçok insanı hedef almaktadır. Bu dolandırıcılar, sahte iş ilanlarıyla insanları kandırmak için telefon mesajları göndererek, kimlik ve banka bilgilerini çalmaya çalışmaktadır. Bu yöntemi oldukça kolay bir şekilde uygulayabilmektedirler.

TELEFON DOLANDIRICILARINA DİKKAT





Özellikle cep telefonlarına gönderdikleri mesajlarla, insanlara yarı zamanlı çalışarak yüksek kazanç vaat eden sahte iş ilanları sunmaktadırlar. İmla kurallarını hiçe sayan bu mesajlarda, kötü bir Türkçe kullanılmaktadır. Dolandırıcılar, sahte bir link aracılığıyla başvuru yapılmasını istemektedirler. Bu linke tıklayan kişiler, dolandırıcılara banka, kimlik ve sosyal medya hesap bilgilerini göndermektedirler. Dolayısıyla, bu linke tıklamak büyük sıkıntılara yol açabilmektedir. Ayrıca, dolandırıcılar rehber bilgilerini de ele geçirdikleri için başka mağdurlar bulmakta da zorluk yaşamamaktadırlar.

Bazı dolandırıcılar ise doğrudan insanları arayarak belirli bir ücret veya kredi kartı bilgisi talep etmektedirler. Manipülatif taktikler kullanarak insanların binlerce Türk lirasını çalmaktadırlar. Ancak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp arayan dolandırıcılar, kurbanın kendilerini şüpheyle karşılaması durumunda hemen telefonu kapatmaktadırlar.

Dolandırıcılar genellikle kendilerini savunurken, mesajı kendilerinin göndermediğini iddia etmektedirler. Ancak gösterilen mesajlar karşısında "Ben değil, çocuklar atmıştır bu mesajı. Ben böyle bir dil kullanmam" gibi yalanlar söyleyerek suçlamaları reddetmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle, bilinmeyen kaynaklardan gelen bu tür mesajlara itibar etmemek önemlidir. Bu mesajlar genellikle SMS veya e-posta yoluyla iletilmektedir. Bu nedenle, gelen SMS'lerdeki linklere tıklamamak ve bilinmeyen kaynaklardan gelen e-postaları kesinlikle açmamak gerekmektedir.

Dolandırıcılar artık sadece elektronik posta ve SMS ile değil, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi sosyal medya platformları üzerinden de dolandırıcılık yapmaktadırlar. Bunun nedeni, birçok insanın bu tür sosyal medya uygulamalarında zaman geçirmesidir. Dolandırıcılar, hedefledikleri kişilerin merak duygusundan faydalanmak için mesajların ön izlemesinde dikkat çekici ifadeler kullanmaktadırlar. "Ne bulduğuma bak!" gibi mesajlarla insanları kandırmaya çalışmaktadırlar ve bu mesajların altında sahte iletişim veya ürün linkleri bulunmaktadır. Merak duygusuyla hareket eden kişiler, bu linklere tıklayarak kendileriyle ilgili her türlü bilgiyi dolandırıcılara göndermektedirler.