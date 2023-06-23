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TEM Otoyolu'nda Kaçak Göçmenleri Taşıyan Araç Devrildi, 14 Yaralı

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TEM Otoyolu'nda Kaçak Göçmenleri Taşıyan Araç Devrildi, 14 Yaralı
TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde kaçak göçmenleri taşıyan araç kontrolden çıkarak devrildi. 14 kaçak göçmen yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza sonrası jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çatalca TEM Otoyolu Kumburgaz mevki civarında Edirne istikametinde 34 MC 6423 plakalı araç, içerisinde 14 kaçak göçmenin bulunduğu sırada takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaralanan kaçak göçmenler yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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