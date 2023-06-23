TEM Otoyolu'nda Kaçak Göçmenleri Taşıyan Araç Devrildi, 14 Yaralı

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde kaçak göçmenleri taşıyan araç kontrolden çıkarak devrildi. 14 kaçak göçmen yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza sonrası jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.