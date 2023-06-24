TEM Otoyolu'nda Trafik Kavgası: İki Sürücü Yumruk Yumruğa Kavga Etti

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen olayda, Kurban Bayramı trafiği nedeniyle yavaş akan trafikte sağ şeridi kullanan tır sürücüsü, hatalı sollamalar yapan ve kendisinin önüne atlayan sürücü ile tartıştı. Araç içinden atışan sürücüler araçlarından inerek kavga etti. Kavga anları çevredekiler tarafından kaydedildi. Polis ekipleri ve çevredekiler kavgayı ayırdı. Ankara istikametinde trafik akışı devam ediyor.