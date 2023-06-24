TEM Otoyolu'nda Trafik Kavgası: İki Sürücü Yumruk Yumruğa Kavga Etti
Yayınlanma:
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yaşanan trafik kavgasında iki sürücü araçlarını kenara çekerek yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anları çevredekiler tarafından kaydedildi ve polis ekipleri müdahale etti.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen olayda, Kurban Bayramı trafiği nedeniyle yavaş akan trafikte sağ şeridi kullanan tır sürücüsü, hatalı sollamalar yapan ve kendisinin önüne atlayan sürücü ile tartıştı. Araç içinden atışan sürücüler araçlarından inerek kavga etti. Kavga anları çevredekiler tarafından kaydedildi. Polis ekipleri ve çevredekiler kavgayı ayırdı. Ankara istikametinde trafik akışı devam ediyor.
Yaşam
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.