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TEM'de 27 araç birbirine girdi! Feci kazada 17 kişi yaralandı..

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana gelen bir zincirleme kazada toplam 27 araç birbirine girdi. Can pazarının yaşandığı kazada 17 kişi yaralandığı bildirildi.

24 Ekim 2021 Pazar 17:56
TEM'de 27 araç birbirine girdi! Feci kazada 17 kişi yaralandı..
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Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki TEM Otoyolu geçişinin 3 faklı noktasında trafik kazası meydana geldi. Kaza yerinden elde edinilen bilgilere göre Ankara istikameti yönündeki Yeni Mahalle ile Göl Mahallesinin arasındaki mesafede meydana gelen kazada 27 araç birbirine girdi.

Sağanak yağışlardan dolayı kayganlaşan yolun 3 farklı noktasında meydana gelen zincirleme kazaya toplam 27 araç karışırken TIR, otomobil, kamyon ve hafif ticari araçlarında karıştığı kazalarda toplam 17 kişi yaralandığı bildirildi. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerince araçların içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardılar ve daha sonra sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslara alarak çevre hastanelere kaldırdılar. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti tarafı kazadan  dolayı uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Kazaya karışan araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan alınırken polis ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde açılmasını sağladı. Kısa bir süre sonra trafik normal seyrine dönerken, kazaya ilişkin tutanak tutan polis konu ile ilgili bir inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 24.10.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
Tem OtoyoluSakaryaSapancaZincirle Kaza27 Araç
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