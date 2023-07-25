Temizliği gösteren fayanstır! Fayans aralarındaki lekeleri bu yöntemle temizleyin: Büyüteçle bile görünmeyecek

FAYANSLARDA BULUNAN LEKELERİ BU YÖNTEMLE YOK EDİN !

Banyo ve mutfaklarda sıklıkla fayans ile kaplanmış duvar ve zemin tercih ediliyor. Diğer zemin ve duvar kaplama çeşitlerine kıyasla fayanslar çok çabuk şekilde kirlenebiliyor. Evin diğer alanlarına bakarak fayans olan kısımlar daha çok temizlik yapılmasını gerektiriyor. Temizlenmesi en zor alanlardan biri olan fayans temizliği anlatacağımız yöntemlerle daha rahat ve kolay şekilde halledilebilecek.

FAYANSLARDAKİ LEKELERİ KOLAYCA TEMİZLEYİN





Fayans aralarındaki kirleri temizlemek çoğu insanı zorlamıştır. Evde bulunan bazı malzemeler sayesinde fayans üstlerinde ve aralarında oluşan lekeler kolay ve rahat bir şekilde temizlenebiliyor. Hem doğal hem de daha az masrafla fayans temizliğini rahatlıkla yapabilirsiniz. Hep beraber nasıl fayans lekelerinden kurtulacağımıza bakalım.

Elma sirkesi ve tuz karışımı





Sirke ve tuzun karışımı ile evde güçlü bir temizlik maddesi elde edebilirsiniz. Fayans üstündeki ve fayans aralarındaki kirlerden kurtulmak için bu ikilinin karışımını kullanabilirsiniz. Sirke ve tuz karışımını elde etmek için 2 bardak elma sirkesini bir karıştırma kabının içine yerleştirin. Ardından 1 fincan tuz ekleyip karıştırın.

Fayans aralarındaki lekeleri çıkartmak için bir diş fırçasını karışıma daldırın. Daha sonra bu fırça ile fayans aralarını ovalayın. Ovaladıktan sonra mikrofiber bir bezin yardımıyla ovalanan kısımları durulayın. Fayans üzerindeki kirler için de karışımı kirli yüzeye dökün. Sonrasında hafif nemli mikrofiber bez yardımıyla güzelce ovalayın. Bu şekilde yaptığınızda fayans üzerindeki kirlerin gittiğini göreceksiniz. Bu işlemleri uyguladığınızda fayanslardaki istenmeyen lekelerden ve kirlerden rahatlıkla kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Karbonat ve beyaz sirke

Karbonat ve beyaz sirke, ayrı ayrı bakıldığı zaman oldukça güçlü temizlik ürünleridir. Bu iki malzeme bir araya getirildiğinde her lekeyi çıkarabilecek güçte bir temizlik malzemesine dönüşüyor. Karbonat ve beyaz sirkeyi bir kap içerisinde macun kıvamına gelen kadar karıştırın. 1 bardak beyaz sirke ve 2 yemek kaşığı karbonat, fayans temizliklerinde yardımcı olacaktır.

Hazırlamış olduğunuz beyaz sirke ve karbonat karışımını, fayansta çıkarmakta zorlandığınız lekenin üzerine sürün. Daha sonra mikrofiber bez ile lekeyi ovalayın. Ovalarken lekenin büyük oranda azaldığını geçtiğini göreceksiniz. Daha sonra tekrar bir mikrofiber bez alarak ovalamaya devam edin. Lekenin tamamen gittiğini göreceksiniz. Bu yöntem ile fayans lekelerin çoğundan kolayca kurtulabilirsiniz.

Limon suyu





Limon suyu, tek başına güçlü bir temizlik maddesi olarak kullanılabilmektedir. Limon suyu, asidik yapısı ile kir yapısını bozarak temizliği sağlamaktadır. Leke çıkarmada zorlanıyorsanız biraz karbonat ya da tuz ile limon suyunu güçlendirerek çıkmayan lekelerde kullanabiliriz. Eğer karbonat kullanacak iseniz çok az eklemeniz gerekiyor sprey şeklinde kullanabilmek için.

Limon suyunu sprey şişesine aldıktan sonra fayansta leke gördüğünüz kısımlara sıkın. Yaklaşık 3 dakika bekledikten sonra mikrofiber bez ile lekeli yerleri ovalayın. Bu sayede fayans üzerindeki lekelerin çıktığını göreceksiniz. Bu yöntemi parke ve banyo küvetlerinde de kullanabilirsiniz. Limon suyu güçlü asidik etkisiyle lekeleri kolay ve rahat şekilde çıkarılmasına yardımcı oluyor.