Temmuz ayından itibaren para yağmuruna tutulacak burçlar belli oldu! Yazın en ballı 3 burcu
Para, şans, aşk ne ararsa bulacak burçlar beraberinde gelirken astrologlar Temmuz ayında yüzleri gülecek burçlar belli oldu. Kimi burçlar talihini yılın ikinci yarısında bulacağı belirtildi. Hangi burçlar zengin olacak?
BOĞA
Aşk hayatınızda yenilikler isteyen Boğalar için 29 Temmuz ve 2 Temmuz arasında yenilikler beklendiği öne sürüldü. Haftanın ortalarında ise ailenizde bulunan kadınlarından maddi açıdan destek göreceksiniz.
YENGEÇ
Haftanın ortalarına doğru maddi konulardan destek göreceğiniz tahminler arasında yer alırken hiç beklenmedik birinden miras kalma olasılığı ise fazlasıyla yüksek.
YAY
Uzun zaman önce yaptığınız yatırımların ekmeğini yeme vakti geldi. Ailenizdeki kadınlar finans konusundan destek sağlarken kolaylıkla alınabilir ve gereksiz harcamalar yapmanıza yardımcı olur.
OĞLAK
İş konusunda yüzleri gülecek olan oğlaklar ise özellikle ailenizden bazı mirasların kalması mümkün. Gereksiz harcamalar yapmadığınız döneme giriyorsunuz.
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