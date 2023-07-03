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  3. Temmuz ayından itibaren para yağmuruna tutulacak burçlar belli oldu! Yazın en ballı 3 burcu

Temmuz ayından itibaren para yağmuruna tutulacak burçlar belli oldu! Yazın en ballı 3 burcu

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Temmuz ayından itibaren para yağmuruna tutulacak burçlar belli oldu! Yazın en ballı 3 burcu
Astrolojiye ilgi duyanlar için heyecan verici haber verirken 2023 Bayramı ve Temmuz ayı bazı burçlar için büyük maddi fırsatlar kazanacak burçlar belli oldu. İşte paraya para demeyecek burçlar haberimizde.

Para, şans, aşk ne ararsa bulacak burçlar beraberinde gelirken astrologlar Temmuz ayında yüzleri gülecek burçlar belli oldu. Kimi burçlar talihini yılın ikinci yarısında bulacağı belirtildi. Hangi burçlar zengin olacak?

BOĞA

Aşk hayatınızda yenilikler isteyen Boğalar için 29 Temmuz ve 2 Temmuz arasında yenilikler beklendiği öne sürüldü. Haftanın ortalarında ise ailenizde bulunan kadınlarından maddi açıdan destek göreceksiniz.

zengin olacak burç

YENGEÇ

Haftanın ortalarına doğru maddi konulardan destek göreceğiniz tahminler arasında yer alırken hiç beklenmedik birinden miras kalma olasılığı ise fazlasıyla yüksek.

YAY

Uzun zaman önce yaptığınız yatırımların ekmeğini yeme vakti geldi. Ailenizdeki kadınlar finans konusundan destek sağlarken kolaylıkla alınabilir ve gereksiz harcamalar yapmanıza yardımcı olur.

OĞLAK

İş konusunda yüzleri gülecek olan oğlaklar ise özellikle ailenizden bazı mirasların kalması mümkün. Gereksiz harcamalar yapmadığınız döneme giriyorsunuz. 

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