Temmuz geceleri uykusuz geçecek! Türkiye diken üstünde: Felaket adım adım yaklaştı

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Rize'den korkutan uyarı geldi. Yanlış yapılanma ve bilinçsiz ağaç kesimleri sel afetini tetikliyor. Ekosistem Uzmanı Prof. Dr. Turan Yüksek, “Rize’de afet değeri en yüksek olan ay, temmuz ayıdır. Ölümcül olayların yüzde 67’lik kesimi bu ayda meydana geliyor" dedi.

Rize'de 2021 yılında meydana gelen sel felaketi, Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biriydi. Sel, 11 Ağustos 2021'de Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana geldi. Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini etkileyen sel, 97 kişinin hayatını kaybetmesine, 228 kişinin yaralanmasına ve binlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

Sel felaketi, Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösterdi. Türkiye, iklim değişikliğinin etkileriyle daha fazla karşılaşacak ve bu nedenle sel, kuraklık, yangın gibi afetlere karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Rize, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi. Yıllık ortalama yağış miktarı 2.500 mm'nin üzerinde. Bu nedenle Rize, sel afetine karşı daha fazla risk altında. Yanlış yapılanma ve bilinçsiz ağaç kesimleri, sel afetini daha da tetikliyor.

Ekosistem Uzmanı Prof. Dr. Turan Yüksek, “Rize’de afet değeri en yüksek olan ay, temmuz ayıdır. Ölümcül olayların yüzde 67’lik kesimi bu ayda meydana geliyor" dedi. Yüksek, sel afetini önlemek için şu önerilerde bulundu:

-Yanlış yapılanmayı önlemek için planlama ve denetimler yapılmalı.

-Bilinçsiz ağaç kesimleri engellenmeli.

-Sel sularının tahliyesi için gerekli önlemler alınmalı.

-Halkın sel konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmalı.

-Türkiye, iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmalı. Sel, kuraklık, yangın gibi afetlere karşı önlemler alınmalı. Bu afetlerin neden olduğu zararların azaltılması için gerekli çalışmalar yapılmalı.





Doğu Karadeniz Bölgesi, küresel ısınma kaynaklı yağış rejimindeki değişkenlik nedeniyle toprak hareketlerine ve sel ile heyelanlara daha fazla maruz kalmaktadır. Bölgenin yıllık ortalama metrekareye 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan Rize, bu tehlikenin en yoğun hissedildiği yerlerden biridir.

Rize'de arazilerin yanlış kullanımı, dik ve engebeli coğrafi şartlara ihtiyaç için yapılan yollar ve bilinçsiz ağaç kesimi, her yıl gündeme gelen sel afetlerini tetiklemektedir. Olası afet açısından, yaz mevsimi ve özellikle temmuz ayına dikkati çeken uzmanlar, bölgenin zorlu coğrafyasındaki tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesini öneriyor.

Ekoloji ve Ekosistem Uzmanı Prof. Dr. Turan Yüksek, arazilerin yanlış kullanılmasının afet riskini arttırdığını belirterek, "Afet olmadan önce alınması gereken tedbirlere odaklanılması gerekir. Uzun soluklu yağışlara baktığımız zaman Rize’nin yağış düzeninde bir artış var. Kısa süreli şiddetli yağışları dikkate aldığımız zaman, o trend eğiliminde de bir artış var. İleri yıllar Rize’de bir sel ve yağış olayı gerçekleşmesi, evet çok yüksektir. Böyle bir beklentimiz var. Bu metrekareye önceki yıllardan daha fazla yağış düşmesini sağlayabilir. Biz ekosistem üzerinde yaptığımız yağışlarla bunu tetiklemiş oluyoruz. Mesela arazilerimizi yanlış kullanıyoruz. Arazi üzerinde yaptığımız her hatalı uygulama, ekosistem üzerinde yağmurun şiddetini arttırıyor. Aynı miktarda yağmur bile olsa ekosistemde oluşturacak tahribatı arttırıyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Yüksek, afet riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

-Arazilerin doğru kullanımı

-Dik ve engebeli coğrafi şartlara uygun yollar yapılması

-Bilinçsiz ağaç kesiminin önlenmesi

-Köklü ağaçların tarım arazilerine dikilmesi

-Halkın sel ve heyelan konusunda bilinçlendirilmesi

Bu önerilerin hayata geçirilmesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelan riskinin azaltılması ve can ve mal kaybının önlenmesi mümkün olacaktır.

KRİTİK BİR TEMMUZ

Uzmanlar tarafından yapılan uyarılar, Temmuz ayının afet riski açısından son derece kritik olduğunu ortaya koyuyor. Ekosistem Uzmanı Prof. Dr. Turan Yüksek, Rize için temmuz ayının afet değeri en yüksek dönem olduğunu vurguluyor. Ölümcül olayların yüzde 67'si, bu tehlikeli dönemde meydana geliyor. Bu nedenle, Temmuz ayının Rize için çok riskli olduğu düşünülüyor. Halkın bu uyarıları ciddiye alması ve AFAD'ın uyarılarını son derece önemseyerek tedbirli olması gerekmektedir. Dolayısıyla, afet risklerine karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması büyük önem taşımaktadır. Gerekli tedbirlerin alınması, felaketlerin önüne geçmek ve can kayıplarını önlemek için hayati öneme sahiptir.