Temmuz ortasında kar yağışı başlıyor! El Nino mevsimleri tersine çevirdi

El Nino hava durumu sistemi bu yıl Türkiye'yi etkiledi. Kışlar oldukça sıcak geçerken, baharın ilk ayları da aynı derecede soğuktur. Bu gelişmeler toplum tarafından yakından izleniyor ve ünlü meteorolog Kerem Ökten, bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışlarının bu yıl oldukça erken yağmaya başlayacağı bildirdi. Ökten, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “El Nino'nun etkisi sürüyor ve güçlenerek devam edeceği görülüyor. Sonbahar aylarında bol yağmur bekliyorum. Ekim ayına özellikle dikkat edin! Olası senaryoya göre bu yıl Kasım, Aralık ve Ocak çok soğuk olacak ama Şubat ve Mart aylarında havanın daha ılıman olacağını tahmin ediyoruz."

Kerem Ökten'in bu uyarısı, kamuoyunda hava değişikliklerine dikkat çekiyor ve kışa hazırlık konusunda farkındalık yaratıyor. Ökten'in uzmanlık deneyimi tahminlerin dikkate alınmasını sağlıyor. Meteoroloji alanı üzerinde çalışan Ökten, daha önce yaptığı isabetli tahminlerle kendini kanıtlamıştı.





Meterolog Kerem Ökten, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“El Nino bu kış ılımlı geçecek. Elbette 20'den yukarı endeks yoğurulacak. Ame en son üzerinden gidersek; Bu kışa benzer yıllar 1942 kışı, 1987 kışı, 1992 ve 2003 kışıdır..

El Nino, ayrıca okyanus ve atmosferin arasındaki etkileşim nedeniyle ortaya çıkan bir iklim olgusudur. Bu olay küresel hava akımlarını etkilemekte ve dünya çapında iklim değişikliğine neden olmaktadır. El Nino'nun etkileri bu yıl yoğunlaşırken, Türkiye'nin bazı bölgelerinde yoğun ve erken kar bekleniyor.

Özellikle Kasım, Aralık ayının yanı sıra Ocak aylarında aşırı soğuk hava koşullarının gelişmesi muhtemel gözükmektedir."

Ökten'in yaptığı bu uyarı herkesin kışa hazırlanmasını sağlıyor. Yakında başlayacak olan kar yağışı, trafikte ve günlük hayatta bazı sıkıntılara neden olabilir. Bu nedenle site sakinlerinin önlem alarak kış koşullarına tam anlamıyla hazırlıklı olmaları, araçlarında gerekli donanımları bulundurmaları ve hava durumunu takip etmeleri gerekiyor.