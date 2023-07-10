Temmuz ortasında sırılsıklam ıslanacak iller belli oldu! Meteoroloji il il açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli illeri için dikkat çekici hava durumu uyarıları yaptı. Temmuz ayının ikinci haftasında, ülke genelindeki hava durumu merak konusu oldu. Yayımlanan son tahmin raporuna göre, önümüzdeki hafta boyunca dört bölgede sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

8 TEMMUZ ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin raporuna göre, 8 Temmuz tarihinde Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülmektedir. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta sonunda kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşmesi tahmin edilmektedir. Rüzgar genellikle kuzeyden hafif eserken, Akdeniz kıyıları ve doğu kesimlerde ara sıra orta kuvvette güneyden esek.

Ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Düzce, Zonguldak ve Bartın illerinde kıyı şeridinde pazar günü sağanak yağışların beklendiğini belirtmiştir. Ökten, yağışın özellikle kıyı şeridini etkileyeceğini ve 100 mm üzeri yağış beklendiğini ifade etti.

Hava durumu uzmanlarının uyarılarına dikkat etmek ve alınması gereken önlemleri göz ardı etmemek önemlidir. Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, su baskını, sel, heyelan ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Vatandaşların güvenliğini ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve uzmanların tahminleri doğrultusunda, önümüzdeki hafta Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar beklenmektedir. Vatandaşların hava durumu uyarılarını takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.