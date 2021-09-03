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THY duyurdu! 6 Eylül itibariyle aşı olmayanlardan PCR testi istenecek

Türk Hava Yolları 6 Eylül tarihinden itibaren yurt içi uçuşlarda yolcularda PCR testi isteneceğini hatırlattı.

03 Eylül 2021 Cuma 22:28
THY duyurdu! 6 Eylül itibariyle aşı olmayanlardan PCR testi istenecek
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Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt için uçuşlarda ve sehirlerarası seyahatlerde aşı olmayan yada eksik aşısı olan yolculardan 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle PCR testi istenmesine karar verilmişti.


Alınan bu karar sonrasında 6 Eylül tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Türk Hava Yolları'dan (THY) yolcular için önemli bir duyuru geldi.

THY tarafından yapılan duyuruda 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle yurt için uçuşlarda aşısız yada eksik aşı olan yolculardan PCR testi isteneceği hatırlatıldı.

THY resmi sitesinde yapmış olduğu duyuruda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ilgili genelgeye göre, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren yurt içi uçuşlarda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacağı, Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermesi gerektiği vurgulandı.


Son Güncelleme: 03.09.2021 22:28
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ThyPcr
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