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Tıkalı ocak gözlerini açmak için 2 dakika yeter! 1 kaşık döküldüğünde kiri vatoz gibi çekiyor

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Tıkalı ocak gözlerini açmak için 2 dakika yeter! 1 kaşık döküldüğünde kiri vatoz gibi çekiyor
Yemek artıkların birikmesiyle ocak gözlerinin tıkanmasından başı dertte olanlara kesin çözüm geldi. Tıkanan ocak gözleri nasıl açılır? İşte ocağın ilk gününe döndürecek yöntem...

Ocak gözlerinin bazı deliklerinden alevler çıkarken bazılarından çıkmamasının nedeni olarak yemek artıkları gösteriliyor. Biriken yiyecek artıkları veya yağlardan ötürü tıkanmalar yaşanabiliyor. Bununla beraber kararan ocakları kısa sürede parlatan en kolay yöntemler haberimizde yer almaktadır.

SABUN

Sabunu rendeleyerek derin bir kabın içerisinde koyun üzerine kaynar su ekleyin ve ocak gözlerini içerisinde bekletin. 1 gece beklettikten sonra durulayarak çamaşır suyu ekleyin. Telle ovduktan sonra kurulayın ve farka inanamayacaksınız.

ocak

SİRKE

Ocakların yeni haline dönmesi için 2 çay bardağı sirke, 4 yemek kaşığı limon tuzu ve rendelenmiş sabun karışımını ocağa alarak kaynatın. İçerisine ocağın gözlerini koyun ve kaynamaya bırakın. Yumuşayan kirleri sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz.

KARBONAT

Ocak gözlerinin tıkanmasının önüne geçecek başlıca malzeme karbonattır. Yemeklerin taşmasıyla beraber tıkanan gözenekler kolaylıkla açılır. Kuruyan lekelerin üzerine 1-2 yemek kaşığı karbonat dökün ve ıslak bezi ocağın üzerine örtün. Birkaç saat bekledikten sonra lekelerin yumuşadığını göreceksiniz. 

Yaşam
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