Tıkanan duş başlıklarını bir çırpıda açıyor! Sadece içine birkaç damla dökmek gerekiyor

Uzmanlar, duş başlıklarında zararlı bakterilerin gizlenebileceğini ve derinlemesine bir temizlik gerektiğini ifade ediyor. Ancak bu temizlik için sünger veya kimyasal temizleyicilere ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz bir yöntem bulunuyor. Bu yöntem sayesinde ovmadan ve yorulmadan sadece tek bir hamleyle temiz ve yenilenmiş bir duş başlığına sahip olabilirsiniz.



TEPE DUŞ BALIĞI NASIL TEMİZLENİR?

Duş başlığınızın performansı ilk günkü gibi değilse, muhtemelen düzenli temizlik yapmıyorsunuz. Su içerisinde bulunan mineraller, özellikle küçük yuvarlak deliklerde birikerek zamanla kirece dönüşebilir. Bu birikintiler, duş başlığının su basıncını zayıflatarak rahatsız edici bir duş deneyimi yaşamanıza neden olabilir. Duş başlığınızı nasıl temizleyebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Paraben, fosfat, klor ve boya içermeyen bir sirkeli kireç çözücüyü duş başlığının üzerine uygulayın.

Orta sertlikte bir diş fırçası kullanarak başlığı fırçalayın.

Duş başlığınız borusundan çıkarabiliyorsanız, yaklaşık 2 cm yüksekliğinde zeytinyağı ile kaplayın. Bu, salçanın uzun süre bozulmadan muhafaza edilmesine yardımcı olur.

Duş başlığınızı 1/4 litre kaynar suyla doldurulmuş bir kabın içine yerleştirin. Yaklaşık 60-80 ml sirkeli kireç çözücü ekleyin ve birkaç saat bekletin. Sonra bol suyla durulayın ve yerine takarak birkaç dakika su akıtın.

Duş başlığınız çıkmıyorsa, bir poşet içine sıcak su ve sirkeli kireç çözücü koyun. Duş başlığını poşetin içinde suyun içinde kalacak şekilde bağlayın. Birkaç saat beklettikten sonra bol suyla yıkayın ve içindeki deterjanı akıtmak için suyu açın.

Duş filtresini temizlemek için duş başlığı kullanım kılavuzuna veya markanın internet sitesine bakın. Filtre süzgecini çıkararak suyun altında temizleyin ve tekrar yerine yerleştirin.

Artık duş başlığınızı temizlemenin yöntemlerini biliyorsunuz. Eğer duş başlığınızın performansını yenilemek istiyorsanız, düzenli olarak temizlik yapmayı ihmal etmeyin. Bu sayede duş deneyiminiz daha verimli ve keyifli olacaktır.