TikTok fenomeninden skandal hareket! Lavaboda aynı anda hem çocuk yıkayıp... Ağızları açık bıraktı
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Sevilen sosyal medya uygulamalarından olan Tiktok üzerinden fenomen ismin yaptığı o hareket dikkatleri çekti. canlı yayında mutfak lavabosunda hem çocuğunu hemde bulaşıklarını yıkadı.
Martin Espinoza'nın evde işlerini yapması için sergilediği yöntem görenleri şaşırttı. Mutfak lavabosunda yaptığı o hareket tartışmalara neden oldu. Martin Espinoza'nın evde işleri yetiştirmek için kullandığı yöntem haberimizde.
İki kızıyla beraber işlerini yetiştirmek için harekete geçen Martin, tabakları yıkarken bebeğini de aynı lavabo içerisinde yıkadı. Fakat Martin'nin kirli bulaşıklarla beraber kızını da aynı su içerisinde yıkaması eleştirildi. Tiktok fenomeni bulaşıkları lavabodan çıkartarak bebeğini oturttu.
Yaşam
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