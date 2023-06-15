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Tırın şerit değiştiren otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada

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Tırın şerit değiştiren otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Edirne-İstanbul Kara Yolu'nda, sol şeritte ilerlerken bir anda yolun sağına geçmeyi başaran otomobile, arkadan gelmiş olan tır çarparak yoldan çıkıp devrildi. Yaşanan o kaza anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Edirne-İstanbul Kara Yolu Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi, Tekirdağ kavşağı yakınında geçtiğimiz gün gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çorlu istikameti yönüne gitmekte olan Binnur Ö. idaresindeki 39 ABM 323 plaka Honda marka otomobile, aynı istikamete gitmekte olan Talat A. idaresindeki 39 SM 427 plakasına sahip tır çarptı. Trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Binnur Ö. hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin bir anda tırın önüne kırdığı kaza anı kamerada

Yaşanan o kaza anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, Binnur Ö. kontrolündeki otomobilin sol şeritte seyrederken, sağ tarafında hareket halinde olan Talat A. yönetimindeki tırı fark etmeyerek, bir anda tırın önüne kırdığı ve kazanın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Tolga Keserci
 

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