Tırın şerit değiştiren otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada

Kaza, Edirne-İstanbul Kara Yolu Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi, Tekirdağ kavşağı yakınında geçtiğimiz gün gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çorlu istikameti yönüne gitmekte olan Binnur Ö. idaresindeki 39 ABM 323 plaka Honda marka otomobile, aynı istikamete gitmekte olan Talat A. idaresindeki 39 SM 427 plakasına sahip tır çarptı. Trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Binnur Ö. hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin bir anda tırın önüne kırdığı kaza anı kamerada

Yaşanan o kaza anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, Binnur Ö. kontrolündeki otomobilin sol şeritte seyrederken, sağ tarafında hareket halinde olan Talat A. yönetimindeki tırı fark etmeyerek, bir anda tırın önüne kırdığı ve kazanın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Tolga Keserci

