Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Dün Tokat-Almus yolu Serince mevkii üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, kafa kafaya çarpışan otomobil ve kamyon nedeniyle anne Şeyma Yuvacı (34) ve çocukları Burak Ender Yuvacı (12) ile Erva Miray Yuvacı (6) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan baba Kalender Yuvacı ise hastanede tedavi altına alındı. Anne ve iki çocuğunun cenazesi, Sivas'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığına defnedildi.