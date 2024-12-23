DOLAR
35,22 -0,04%
EURO
36,83 -0,3%
ALTIN
2.979,25 -0,37%
BITCOIN
3.357.842,43 0,18%

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

TOKİ, Çanakkale Biga'da 2+1 daireler için başvuruları başlattı. 534 bin TL peşinatla ev sahibi olunabilir.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:09
TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut projeleri ile ilgili kapsamlı bilgilendirme sunmaya devam ediyor. Yılın son kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenler için Büyük fırsatlar sunuluyor. TOKİ, 2+1 daireler için başvuruların başladığını duyurdu.

534 bin TL peşinat ve 13,354 TL'den başlayan taksitlerle, ev hayallerini gerçekleştirmek isteyen alıcılar için bu kampanya kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. TOKİ'nin açıklamasında, "Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi 104 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" projesi kapsamındaki 5 adet 2+1 nitelikli konutun kura yöntemi ile satışa sunulacağı bildirildi.

Peşinat ve uygun taksit seçenekleri ile konut sahibi olma olanağı sunan TOKİ, 23 Aralık 2024 tarihinden itibaren Çanakkale'nin Biga ilçesinde 104 adet konut ve 1 adet büfe inşa edeceğini açıkladı. Daire fiyatlarının 534.167 TL peşinatla ve 120 ay vade seçeneğiyle başlayacağı belirtildi.

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

TOKİ Kura Tarihleri

TOKİ'nin başvuruları, sadece Halk Bankası Biga şubesinden yapılabilecek. Başvuru bedeli olarak 2 bin TL belirlenirken, kura çekimi 7 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Asil hak sahipleri 10 Ocak, yedek hak sahipleri ise 16 Ocak'ta açıklanacak.

Çanakkale'de Sınırlı Sayıda Konut

Projede, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Karabiga beldesinde yalnızca 5 adet 2+1 daire satışa sunulacak. Düşük peşinat ve taksit imkanı olmasına rağmen, konut sayısının sınırlı olması vatandaşların ev sahibi olma olanağını kısıtlayabilir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!
2
Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!
3
25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!
4
TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor
5
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
6
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
7
Mart ayı burç yorumları: Mart 2024'te hangi burçlar zengin olacak, hangi burçlar aşkı bulacak, hangi burçlar işinde kariyer yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı