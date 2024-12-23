TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut projeleri ile ilgili kapsamlı bilgilendirme sunmaya devam ediyor. Yılın son kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenler için Büyük fırsatlar sunuluyor. TOKİ, 2+1 daireler için başvuruların başladığını duyurdu.

534 bin TL peşinat ve 13,354 TL'den başlayan taksitlerle, ev hayallerini gerçekleştirmek isteyen alıcılar için bu kampanya kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. TOKİ'nin açıklamasında, "Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi 104 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" projesi kapsamındaki 5 adet 2+1 nitelikli konutun kura yöntemi ile satışa sunulacağı bildirildi.

Peşinat ve uygun taksit seçenekleri ile konut sahibi olma olanağı sunan TOKİ, 23 Aralık 2024 tarihinden itibaren Çanakkale'nin Biga ilçesinde 104 adet konut ve 1 adet büfe inşa edeceğini açıkladı. Daire fiyatlarının 534.167 TL peşinatla ve 120 ay vade seçeneğiyle başlayacağı belirtildi.

TOKİ Kura Tarihleri

TOKİ'nin başvuruları, sadece Halk Bankası Biga şubesinden yapılabilecek. Başvuru bedeli olarak 2 bin TL belirlenirken, kura çekimi 7 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Asil hak sahipleri 10 Ocak, yedek hak sahipleri ise 16 Ocak'ta açıklanacak.

Çanakkale'de Sınırlı Sayıda Konut

Projede, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Karabiga beldesinde yalnızca 5 adet 2+1 daire satışa sunulacak. Düşük peşinat ve taksit imkanı olmasına rağmen, konut sayısının sınırlı olması vatandaşların ev sahibi olma olanağını kısıtlayabilir.