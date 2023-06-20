TOKİ'den ucuza ev satın almak kolaylaştı! Bu şartları sağlayanlar ev sahibi olacak: Bakanlık duyurdu

TOKİ, uygun fiyatlı konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve başvuru şartlarını ve satışı yapılacak illeri duyurdu. Haziran ve Temmuz aylarında, TOKİ tarafından uygun fiyatlı projeler üç ayrı ilde başlatıldı ve yeni ev sahipleri için başvurular kabul edilmeye başlandı. TOKİ'nin ucuz konut satışının gerçekleşeceği iller ve başvuru şartları açıklamalarında belirtilmiştir. Özellikle düşük ve orta gelirli ailelerin konut sahibi olma fırsatı sunulmaktadır.

TOKİ EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN ŞARTLARI DUYURDU





TOKİ'nin yayımladığı son haberle birlikte, üç farklı ilde gerçekleştirilen TOKİ konut projelerine başvuruların başladığı duyuruldu. Artan konut fiyatlarıyla birlikte ev sahibi olma hayalini kuran dar gelirli ailelere yönelik TOKİ evleri, çalışmalarını hızlandırmaktadır. Uygun fiyatlar ve cazip geri ödeme planlarıyla TOKİ, herkesi ev sahibi yapmayı amaçlamaktadır. Devlet tarafından dar gelirli ailelere yönelik yapılan bu çalışmalar, herkesin ev sahibi olma hedefine yöneliktir.

TOKİ, her şehirde binlerce konut inşa ederek özellikle dar gelirli ailelere uygun bütçelerle ev sahibi yapmaktadır. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Şartlar şu şekilde belirtilmektedir: 25 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, satışa sunulan dairelerin bulunduğu ilde ikamet etmek, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması, ailenin gelirinin en fazla 21.000 TL olması gerekmektedir.