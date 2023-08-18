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Toplu taşımada temassız soygun başladı! İstanbulkart'ı olmayanlar bu miktarı ödemeye hazır olun

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Toplu taşımada temassız soygun başladı! İstanbulkart'ı olmayanlar bu miktarı ödemeye hazır olun
İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında kredi kartı kullanımı başladı ancak alınan fiyat o kadar yüksek ki görenlere aman dedirtti! Ayrıntılar haberimizde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarındaki zamlar nedeniyle geçtiğimiz hafta toplu taşıma ücretlerine zam yapma kararı aldı. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte metrobüs ve otobüs ücretleri önemli ölçüde arttı. Özellikle kredi kartı veya banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde ortaya çıkan yüksek fiyatlar, vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu.

ibb

Daha önce 22.25 TL olarak belirlenen metrobüs ücreti, kredi kartı veya banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 TL'ye çıktı. Aynı şekilde, 15 TL olan otobüs bilet ücreti kredi kartı veya banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 30 TL'ye yükseldi. Bu ani ve önemli fiyat artışları, İstanbul'daki toplu taşıma kullanıcılarını şaşırttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kararı alırken 26 Ekim 2022 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan bir karara dayandı. Bu kararla birlikte İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartlarının yanı sıra kredi kartları, ön ödemeli kartlar ve banka kartlarıyla da toplu taşıma ödemeleri mümkün hale geldi. Temassız ödeme yöntemi, İBB'nin iştiraki BELBİM'in koordinasyonuyla hayata geçirildi.

ibb toplu taşıma

Yolcular, yeni ücret tarifesi ve özellikle kredi kartıyla yapılan temassız ödemelerdeki yüksek fiyat artışı konusunda şikayetlerini dile getirdi. Bir yolcu, "Bu ücret çok fazla, normalde 22 lira gibi, benden 60 TL aldı. 60 TL bayağı yüksek" şeklinde düşüncelerini paylaştı. Bir diğer vatandaş ise, "Kredi kartıyla ödediğimiz zaman 2 katını alıyor. 20 TL ise 40 TL alıyor. Ne alakası var ki, kredi kartı da normal geçiş de aynı olmalı. Millete kolaylık olacaktı, ne gereği var böyle. Ücret çok fazla" diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bu kararın ve ücret formülünün UKOME ve diğer ilgili yetkili kurumlarla birlikte alındığını ve artan maliyetlerin etkisiyle zorunlu olarak ücretlerde değişiklik yapıldığını açıkladı. Bu yeni düzenlemelerin İstanbul'daki toplu taşıma kullanıcıları arasında daha fazla tartışma yaratacağı kesin gibi görünüyor.

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