TPO kamu personeli alımı yapacak! ön lisans, lisans mezunlarına iş fırsatı doğdu

TPO yeni personel alım duyurusunu yayımladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TPO PERSONEL ALIMLARI

TPO tarafından yapılan son duyurulara göre kurum bünyesine 150 kamu personeli alımı yapılacak. Personel alımları için başvurular 9 Mayıs ile 13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Alımların ilan numaraları şu şekilde; 00008270789, 00008270862, 00008270966, 00008271252, 00008271337, 00008271482, 00008271621, 00008272321, 00008271848, 00008272376, 00008271579, 00008272723, 00008272739, 00008272879, 00008273086, 00008273162, 00008273166, 00008273317, 00008273490, 00008273915, 00008273627. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları ise şu şekilde paylaşıldı;





6 Mühendis Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, Üniversitelerin Petrol veya Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

4 Mühendis Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, Üniversitelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

2 Mühendis Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

1 Mühendis Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği ya da Geomatik Mühendisliği Lisans programlarından birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

1 Mühendis Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

2 Mühendis İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin Kimya Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

1 Avukat İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin Hukuk Fakültesi lisans programdan mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Asıl Şartlar: Avukatlık Ruhsatına Sahip olmak. Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

8 Uzman Yardımcısı İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programının birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

1 Uzman Yardımcısı İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programının birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

2 Uzman Yardımcısı İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programının birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak. Tercih Sebebi: Akıcı İngilizce konuşabilmek, "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Outlook, v.b.).

66 Üretim Operatör Yardımcılığı Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, Üniversitelerin Motor, Makine, Mekatronik, Petrol Sondajı ve Üretimi, Proses/Rafineri Teknolojisi, Kimya/Kimya Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Otomasyon, Metal İşleri, Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı, Elektrik Makine Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik, Elektrik-Elektronik, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi Ön Lisans (MYO) programından mezun olmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

20 Elektrik İşleri İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin; Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı, Elektrik Makine Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

2 Ambar İşleri İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin Makine, Motor, İş Makineleri, Makine Metep, Makine Teknisyenliği, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Talaşlı Üretim, Talaşsız Şekillendirme, Termik Santral Makineleri, Tesviye, Motor Otomotiv, Oto Elektrik-Elektronik, Oto Elektrik ve Elektroniği, Oto Motor Teknolojileri, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv Metep, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Otomotiv Tasarım ve İmalat, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Genel İşletme Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak, Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

4 Malzeme Eksperliği İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin; Makine, Motor, İş Makineleri, Makine Metep, Makine Teknisyenliği, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Talaşlı Üretim, Talaşsız Şekillendirme, Termik Santral Makineleri, Tesviye, Motor Otomotiv, Oto Elektrik-Elektronik, Oto Elektrik ve Elektroniği, Oto Motor Teknolojileri, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv Metep, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Otomotiv Tasarım ve İmalat, Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı, Elektrik Makine Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Deniz Elektroniği, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi, Metalurji, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metal İşleri, Metalurji ve Malzeme, Metalurji Malzeme Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

2 Harita Teknisyenliği İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin; Harita ve Kadastro, Harita Kadastro, Harita, Harita Teknikerliği, Harita ve Maden Ölçme Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

13 Servis (Büro) İşleri İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı ve Ofis Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Genel İşletme, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İş İdaresi, Sevk ve İdare, Ticaret ve Yönetim, Yöneticilik, Yönetim, Yönetim Bilimleri Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

2 İnşaat Teknisyenliği İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin İnşaat Teknolojisi, Altyapı, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Donatımı Teknolojisi, Yapı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, İnşaat Yapı, Yapı İnşaat Ön Lisans (MYO) programından mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

2 İş Güvenliği İşleri İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin; İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

2 Sistem Destek İşleri İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin; Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknikerliği, Endüstriyel Haberleşme, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Telekomünikasyon, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Deniz Elektroniği, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi, Gemi Elektroniği Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

1 Muhasebe İşleri İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

2 Tedarik ve Lojistik İşleri İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin; Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Kargo, Kargo Hizmetleri, Uluslararası Taşımacılık ve Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Sigortacılık, Bankacılık Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı ve Ofis Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Genel İşletme, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İş İdaresi, Sevk ve İdare, Ticaret ve Yönetim, Yöneticilik, Yönetim, Yönetim Bilimleri Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

6 Laboratuvar İşler İlan tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversitelerin; Kimya, Kimya Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya Teknoloji, Petrokimya, Rafineri, Rafineri-Petrokimya, Rafineri ve Petrokimya Ön Lisans (MYO) programından birinden mezun olmak Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak Şırnak İli Düzeyinde Asıl Şartlar: Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.