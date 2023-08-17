Trabzon, Artvin, Samsun, Giresun, Rize ve Ordu'ya aynı anda gelecek! Karadeniz bölgesinde alarm verildi

Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Artvin gibi Karadeniz bölgesinin illeri için önemli bir hava durumu uyarısı geldi. Meteorolojik kaynaklar, bu illerde soğuk hava etkisi yaşanacağını duyurdu. İşte detaylar...





KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Türkiye'nin Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kıyıları sıcak hava nedeniyle sıcaklığın arttığı bir dönemden geçiyor. Bu sıcaklık etkisi Ankara gibi iç bölgelere de ulaştı ve İzmir çevresinde de etkisi olması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz bölgeleri şu anda sakin görünse de, sıcaklığın bu hafta yavaş yavaş artması bekleniyor. İşte diğer ayrıntılar...





Bu gelişmeler yaşanırken, meteorolojik kaynaklar özellikle Karadeniz bölgesi için önemli bir tarih belirledi. Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Artvin gibi illeri ilgilendiren habere göre Karadeniz'de soğuk hava dalgasının etkisi yeniden hissedilecek. Havanın Modu sayfasından yapılan açıklamaya göre, 22 veya 26 Ağustos arasında Karadeniz'e etkili bir soğuk hava dalgasının gelmesi bekleniyor. Bu dalganın özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerini etkilemesi öngörülüyor. Soğuk hava dalgasının Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışına neden olabilecek kadar güçlü olabileceği belirtiliyor. Ancak yağışın ne kadar olacağını tahmin etmek zor.

Bu durum, bölge halkını ve yetkilileri hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Soğuk hava dalgasının tarihi tam olarak netleşmemiş olsa da, Karadeniz bölgesindeki hava koşullarının izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması öneriliyor.