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Trabzon'da Atatürk Köşkü'nde Ziyaretçi Yoğunluğu

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Trabzon'daki köşke yoğun ilgi var.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:26
Trabzon'da Atatürk Köşkü'nde Ziyaretçi Yoğunluğu

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı Atatürk Köşkü, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yer alan ve özel müze statüsündeki köşk, Trabzon'un tarihi ve turistik mekanları arasında öne çıkıyor. Atatürk Köşkü, bir yıl süren tadilatın ardından 29 Ekim 2023’te ziyarete açıldı ve 29 Ekim 2024 tarihine kadar 314 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Yaz aylarında haftanın 7 günü 09:00-19:00 saatleri arasında, kış dönemindeyse 09:00-17:00 saatleri arasında açık olan köşkün birinci katında misafir, yemek ve vasiyet odaları ile mutfak, kiler ve veranda yer alıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde bulunan köşkün ikinci katında toplantı salonu, bekleme, çalışma, dinlenme ve yatak odaları ile banyo ve tuvalet bulunurken; üçüncü katında kütüphane ve hizmetli odası yer alıyor.

Köşktaki "Vasiyet Odası" bölümünde Atatürk'ün mal varlığını Türk milletine armağan etmesine dair, "Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde. Ben büyük milletime, daha neler vermek istiyorum." sözleri yer alan bir tabela bulunmaktadır.

Vatandaşlar, yarın Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla köşkü ücretsiz ziyaret edebilecekler.

“Ata’mızın yaşadığı yerleri görmek duygulandırıyor”

Ziyaretçilerden öğretmen Muammer Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle Atatürk Köşkü'nü gezmek için geldiklerini belirtti. Karaman, “Trabzon'un Atatürk için özel bir anlamı olduğunu” belirterek, "Üç defa Trabzon'u ziyaret ediyor ve vasiyetini burada yazdığı söyleniyor. Biz de hem onu öğrencilerimize anlatabilmek hem de o ruhu yaşatabilmek için bugün buradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bu güzel yurdu geleceğe taşımak için onun bize emanet ettiği gençleri onunla buluşturduk." şeklinde konuştu.

Diğer bir ziyaretçi Mustafa Çiftçi ise Atatürk'ün konakladığı köşkü görmenin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "İnsanı gerçekten duygulandıran bir yer. İçeriye girdiğimizde Ata'mızın yaşadığı ve geçmiş olduğu yerleri görmek […] Bu anlatılmaz, yaşanır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı köşke, ebediyete intikalinin 86'ıncı yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar ilgi gösterdi. Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde özel müze statüsündeki köşk, Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı köşke, ebediyete intikalinin 86'ıncı yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar ilgi gösterdi. Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde özel müze statüsündeki köşk, Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alıyor

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