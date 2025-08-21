Trabzon'un tarihi mekanlarını 317 bin 384 turist ziyaret etti

Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Şehir Müzesi ve Kızlar Manastırı en çok ilgi görenler

Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bazı tarihi mekanlara bu yılın 7 aylık döneminde toplam 317 bin 384 turist ziyaret etti.

Atatürk Köşkü: 197 bin 638 ziyaretçi

Çal Mağarası: 90 bin 918 ziyaretçi

Şehir Müzesi: 15 bin 804 ziyaretçi

Kızlar Manastırı: 13 bin 24 ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu mekanlar kentin en çok ziyaret edilen noktaları arasında yer alıyor.

Açıklamada, turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

Şehrimizin turizm potansiyelini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Turizm destinasyonlarımızda vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Trabzon'umuza gelen her turisti, şehrimizin tanıtım elçisi olarak görüyoruz. Misafirlerimizin tatillerini konforlu, rahat, mutlu geçirmeleri ve şehrimizden huzurlu ayrılmalarını çok önemsiyoruz. Trabzon'umuzun bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek.

