Trabzon yaylalarını süsleyen vargit çiçekleri

Trabzon'un yüksek kesimlerinde, yaylalardan dönüşü ve kışın gelişini simgeleyen vargit çiçekleri doğayı renklendirdi. Mor ve beyaz tonlarıyla çayırları kaplayan bu zarif çiçekler, sonbahar manzaralarına ayrı bir güzellik kattı.

Kayabaşı Yaylası'nda görsel şölen

Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylasının Engin Oba mevkisi, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte vargitlerle kaplandı. Ziyaretçiler, yaylanın mor-beyaz örtüsü karşısında fotoğrafik görüntülerle karşılaştı.

Halk arasında mavi yıldız, yayla çiçeği ve güz çiğdemi olarak da anılan, acı çiğdemgiller familyasından vargit, bu yıl yaylalarda son kez açtı.

Yetiştiği alan ve açma dönemi

Soğuk havayı seven vargit, 500 ile 3 bin metre rakımdaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor. Bu çiçekler yılda birer kez, eylül ve ekim dönemlerinde açıyor ve doğaseverlere mevsimin geldiğini müjdeliyor.

Vargitlerin görsel şöleniyle karşılayan yayla, doğanın yeşil tonlarını kahverengi, sarı ve turuncuya bıraktığı bu dönemde görülmeye değer manzaralar sunuyor.

