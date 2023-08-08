Trafiğe çıkan cezalara takılacak! Bu iki hatayı yapan 4.064 TL'yi kuzu kuzu ödeyecek!

Arabanız varsa trafik kurallarına uymalı ve trafik cezalarından haberdar olmalısınız. Yola ayak bastığınız andan itibaren uyulması gereken bazı kurallar olduğunu bilmelisiniz.

Trafik cezası, Karayolu Trafik Yasası uyarınca bir sürücüye verilen para cezasıdır. Yol veya trafik ile ilgili konulan kuralları ihlal eden sürücülere trafik cezaları uygulanmaktadır. Trafik cezası miktarı suçun ciddiyetine bağlıdır. Örneğin, alkollü araç kullanma cezaları, hız sınırını aşma cezalarından daha yüksek olma ihtimali ortaya çıkabilir. Bu kurallara uymamanın bazı cezaları vardır. Peki hız aşımının cezaları nelerdir? Örneğin;

Hız sınırını yüzde 10 ile 30 oranında aşma cezası: 951 TL,

Hız sınırını yüzde 30-50 oranında aşma cezası: 1.979 TL,

Hız sınırını yüzde 50’nin fazlasında aşma cezası: 4.064 TL'dir.

Radar cezası ne kadardır?

Hız kamerası, sürücülerin yasa dışı hız yapmasını önlemek için tasarlanmış bir cihazdır. Radar Cezası, hıza ve kullanılan araca bağlıdır. Örneğin;

Hız sınırını yüzde 10 ile 30 oranında aşma cezası: 951 TL,

Hız sınırını yüzde 30-50 oranında aşma cezası: 1.979 TL,

Hız sınırını yüzde 50’nin fazlasında aşma cezası: 4.064 TL'dir.

Trafik cezalarında erken ödeme indirimleri nelerdir?

Trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin öderseniz %25 indirim kazanın. Her yıl yenilenen ceza tutarına göre indirilecek ceza tutarı da değişecektir. Bu nedenle trafik cezalarını güncel ücretler ile hesaplayabilirsiniz. Örneğin 1.000 TL'lik hız cezasına erken ödeme indirimi uygulanırsa ödenen tutar şöyle hesaplanır;

1.000 TL x %25 = 250 TL (indirim bedeli)

1.000 TL - 250 TL = 750 TL (indirimli ceza bedeli)

Yani 1.000 TL tutarında trafik cezası indirimi verilirse ödenen tutar 750 TL olacak. Önemli olan, biletinizin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde nakit ödeme yapmanız durumunda indirimden yararlanabilmenizdir.

Hız, kaza ve kaza sonuçlarını nasıl etkiler?

Hız ve kaza olasılığı arasındaki ilişki çok önemlidir. Daha yüksek hızlar, aracın kontrolünü zorlaştırır ve kaza olasılığını artırır. Bu nedenle yol ile trafik kurallarına uyulması çok önemlidir. Yüksek hızlar, özellikle virajlar veya yolun yokuş aşağı bölümleri gibi hız sınırına uyulması gerekli özel koşulların bulunduğu alanlarda doğrudan kaza sebebi olabilir.

Ayrıca yüksek hızda seyit halinde olan bir araç durdurulması gereken bir engel ile karşılaşması halinde durma mesafesi uzadıkça aracın durma süreci de uzar. Bu kaza olasılığını arttırır. Bu nedenle sürücünün aracı daha güvenli şekilde kontrol edebilmesi için hız sınırına uyulması önemlidir.

Sürücüler, Genel Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen kurallara uymalıdır. Bu kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulanacaktır. Sürücüler tüm trafik cezalarını yönetmelidir. Bu nedenle yol sürücülerinin trafik cezalarının hangi durumlarda uygulandığına dikkat etmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde, kendi hayatınızı ve başkalarının hayatını tehlikeye atmış olursunuz. Bu durumu örnek alırsak, kırmızı ışık yanarken geçmek trafik ihlali, kırmızı ışıkta geçmemek ise kendi güvenliğinizi ve başkalarının güvenliğini tehlikeye atmak anlamına gelir

"2023 trafik cezaları"

Trafik cezalarının miktarı yıldan yıla değişmektedir. 2023 için hız limitleri şöyle sıralanmıştır:

Hız sınırını aşmak, bir aracın Karayolları Kanununda öngörülen hız sınırını aşması durumunda uygulanan bir cezadır. Bu cezalar hız sınırına ve araç hızına bağlıdır. Örneğin,

Hız sınırını yüzde 10 ile 30 oranında aşma cezası: 951 TL,

Hız sınırını yüzde 30-50 oranında aşma cezası: 1.979 TL,

Hız sınırını yüzde 50’nin fazlasında aşma cezası: 4.064 TL.

Hız Limiti 80 km isteniler yerde ise:

88 km ile 104 km arası 935 TL’dir.

104 km ile 120 km arası 2488 TL’dir.

120 km ve üstünde 4002 TL.

Şehir dışında çift yön yol 90 km istenen yerde ise:

99 km ile 117 km arası 935 TL’dir.

117 km ile 135 km arası 2488 TL’dir.

135 km ve üstünde ı 4002 TL.

Şehir dışında bölünmüş yol 110 km istenen yerde ise:

121 km ile 143 km arası 335 TL’dir.

143 km ile 165 km arası 988 TL’dir.

165 km üstünde 4002 TL.

Tüm bunların dışında ehliyetsiz olarak araç kullanmada sürücüler 9918 TL ceza öderler.