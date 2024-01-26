Trafiğe çıkarken bu listeye göz atın! Bilmeyenler tıpış tıpış geri dönüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yaratabileceği olumsuzluklara karşı bilgilendirdi. "Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni" adlı yayınlanan bildiriyle, sürücülerin planlamalarını yaparken bu çalışmaları göz önünde bulundurmaları istendi.

İŞTE ÇALIŞMA YAPILACAK YOLLAR





TEM Otoyolu (Sefaköy-Çobançeşme Kavşakları): Basın Ekspres bağlantı yolu üzerinde, Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında 22.00-06.00 saatleri arasında yaya üst geçidi çalışmaları gerçekleştirilecek. Her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacaktır.

İzmir-Aydın Otoyolu (1-4. kilometreler): Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanacaktır.

Ankara-Kırıkkale Yolu (25-27. kilometreler): Yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılıyor. Ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Adana-Karataş Yolu (3-5. kilometreler): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Alaca-Zile Yolu (5-12. kilometreler): Yol yapım çalışması sebebiyle, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır.

Fatsa-Ordu Yolu (13-14. kilometreler): Nefise Akçelik Tüneli Çıkışı'nda gizli buzlanma nedeniyle Fatsa istikametinde yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Trabzon-Maçka Yolu (1-2. kilometreler): Üstyapı onarım ve düzenleme çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.

Konya-Antalya Yolu (Demirkapı Tünelleri): Sağ tüp bakım onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Antalya istikameti kapatılarak ulaşım, servis yolundan sağlanmaktadır.

Yenişehir-Bilecik Yolu (6-16. kilometreler): Yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Karabük-Kastamonu Yolu (9-11. kilometreler): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.