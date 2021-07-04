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Trt1 Mahrem dizi oyuncuları ve dizi konusu belli oldu

Yeni sezona yepyeni dizilerle giriş yapmaya hazırlanan TRT 1'de bomba gibi bir dizi başlıyor. 14 Temmuz'da ekranlarda olacak Mahrem dizisinin konusu ne? Dizinin oyuncuları kimlerden oluşuyor. Konunun tüm detayları haberimizde!

04 Temmuz 2021 Pazar 17:07
Trt1 Mahrem dizi oyuncuları ve dizi konusu belli oldu
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TRT 1'in ekranlara getireceği yeni dizisi Mahrem ile ilgili merak edilen dizinin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili tüm detaylar burada! Yeni sezona yepyeni dizilerle giriş yapan TRT 1' in dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday bir dizi Mahrem. Yapımcılığı Klark Medya tarafından oluşturulan dizi,  14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1' izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini ise Hamit Coşkun üstleniyor. 


Yayınlanan ilk fragmanıyla birlikte Mahrem dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu oldukça merak ediliyor. Oyuncuların tamamı netleşmemiş olsa da Melih Özkaya, İlter Kapıcı ve Emrah Akduman ile anlaşıldğı biliniyor. 

Filmin konusu ise şu şekilde: Gerçek yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak oluşturulan dizide ülkemizin yakın geçmişinde bizzat tanık olduğu 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetö Terör Örgütü'nün yaptığı başarısız darbe girişimini ve o dönem yaşanılan olayların bilinmeyen yönlerinin anlatılacağı bir hikayeyi oluşturuyor Mahrem dizisi. 

İzleyicilerin merakla beklediği dizi 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlarda olacak. 


Son Güncelleme: 04.07.2021 17:07
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Anahtar Kelimeler:
Mahrem DizisiTRT 1 Mahrem Dizisi
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