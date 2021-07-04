Trt1 Mahrem dizi oyuncuları ve dizi konusu belli oldu

TRT 1'in ekranlara getireceği yeni dizisi Mahrem ile ilgili merak edilen dizinin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili tüm detaylar burada! Yeni sezona yepyeni dizilerle giriş yapan TRT 1' in dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday bir dizi Mahrem. Yapımcılığı Klark Medya tarafından oluşturulan dizi, 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1' izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini ise Hamit Coşkun üstleniyor.

Yayınlanan ilk fragmanıyla birliktenin konusu ve oyuncu kadrosu oldukça merak ediliyor. Oyuncuların tamamı netleşmemiş olsa da Melih Özkaya, İlter Kapıcı ve Emrah Akduman ile anlaşıldğı biliniyor.

Filmin konusu ise şu şekilde: Gerçek yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak oluşturulan dizide ülkemizin yakın geçmişinde bizzat tanık olduğu 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetö Terör Örgütü'nün yaptığı başarısız darbe girişimini ve o dönem yaşanılan olayların bilinmeyen yönlerinin anlatılacağı bir hikayeyi oluşturuyor Mahrem dizisi.

İzleyicilerin merakla beklediği dizi 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlarda olacak.