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TTK Üzülmez Müessesesi'nde İş Kazası: Maden İşçisi Yaşamını Yitirdi

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TTK Üzülmez Müessesesi'nde İş Kazası: Maden İşçisi Yaşamını Yitirdi
TTK Üzülmez Müessesesi'nde gerçekleşen iş kazasında ağır yaralanan maden işçisi Hüseyin Eroğlu, tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze törenine, TTK ve GMİS yöneticileri, madenciler ve yakınları katıldı.

Madenci Hüseyin Eroğlu, İş Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti

TTK Üzülmez Müessesesi Müdürlüğü'ne bağlı ocakta 19 Haziran'da gerçekleşen iş kazasında ağır yaralanan maden işçisi 27 yaşındaki Hüseyin Eroğlu, tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Madenci için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Muharremler Köyü Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği Başkanı Şenol Yüce, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, TTK Genel Müdürlüğü ile Müesseseler yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerin başkanları ve yöneticileri, şehit madencinin mesai arkadaşları, madenciler ve yakınları katılım gösterdi.

Madenci Hüseyin Eroğlu, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. TTK'da 2019 yılında işbaşı yapmış olan maden şehidi Hüseyin Eroğlu'nun bekar olduğu ve Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde gönüllü olarak görevli olan maden işçilerinden bir tanesi olduğu öğrenildi.

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