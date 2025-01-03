TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi

Geçtiğimiz hafta açıklanan asgari ücretin ardından, emekli maaşlarına yönelik dikkatler artmış durumda. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, emeklilerin daha fazla zam beklentisine yol açarken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekliler için acil ek zam taleplerini dile getiriyor.

Emekliler İçin Umut

Emekliler, nefes alacakları bir artış için umutla beklerken, Aralık ayı enflasyonunun sonuçları bugün duyurulacak. Emekli maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı, bu verilerle netlik kazanacak.

TÜED Başkanı Kazım Ergün’ün Açıklamaları

TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilere yapılan maaş zamlarının yetersiz olduğu konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergün, "Emeklilerin aylıkları, ödedikleri dolaylı vergiler karşısında eriyor. Özellikle sağlık giderleri ve katkı payları, emeklilerin bütçesinde ciddi bir yük oluşturuyor," dedi.

Emeklilere Seyyanen Zam Gerekli

Ergün, emeklilerin yaşam standartlarının korunabilmesi için seyyanen zam ve refah payı taleplerinin arttığını vurguladı. Ergün; "Emekli aylıklarına yapılan Temmuz 2024 zammı, sadece kağıt üzerinde bir artıştı. Yüzde 24,73 oranındaki zam, asgari ihtiyaçları karşılayacak bir düzeyde değil. Benzin ve gıda fiyatlarındaki artışla bu durum emeklileri mağdur ediyor," şeklinde konuştu.

Ek Ödemelerde Yetersizlik

Emeklilerin ödediği sağlık katkı paylarının da kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Ergün, şunları söyledi: "Çalıştığı dönemlerde yüzde 12 sağlık primini ödeyen emeklilerimiz, sağlık hizmeti aldıklarında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalı." Ayrıca, ek ödeme oranlarının %10’a çıkarılması gerekliliğini de belirtti.

Bayram İkramiyeleri de Gözden Geçirilmeli

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin de artırılması gerektiği konusunda eleştiride bulunan Ergün, bu konuda da bir revize yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.