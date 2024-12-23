Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nda Kocaeli'de Konser Verdi

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Konser Verdi

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu.

Kültürel Bir Etkinlik: 'Bir Anadolu Kahramanı'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy" konulu konserle Uğurlu, Akif'in eserlerinden oluşturduğu besteleri dinleyicilere sundu.

Konsere eşlik eden görsel sunumlar, Ersoy’un hayatı, dönemi ve şiirleri hakkında zengin bir içerik sundu. Bu sırada şairin eserleri ve yaşamı hakkında bilgiler, görsellerle desteklenerek katılımcılara aktarıldı.

Genç Yetenekler Sahne Aldı

Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri Muhammet Talha Alpaslan ile Çağrı Kerem Köprülü, ünlü şairin İstiklal Marşı'nı yazmasını konu alan bir canlandırma sahneledi.

Konsere Kocaeli Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve birçok davetli katıldı.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy” konulu konserde Uğurlu, Akif'in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy” konulu konserde Uğurlu, Akif'in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi.