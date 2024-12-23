DOLAR
35,18 -0,06%
EURO
36,68 0,03%
ALTIN
2.956,26 0,41%
BITCOIN
3.286.261,22 2,21%

Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nda Kocaeli'de Konser Verdi

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, 'Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası' etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de muhteşem bir konser verdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:32
Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nda Kocaeli'de Konser Verdi

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Konser Verdi

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu.

Kültürel Bir Etkinlik: 'Bir Anadolu Kahramanı'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy" konulu konserle Uğurlu, Akif'in eserlerinden oluşturduğu besteleri dinleyicilere sundu.

Konsere eşlik eden görsel sunumlar, Ersoy’un hayatı, dönemi ve şiirleri hakkında zengin bir içerik sundu. Bu sırada şairin eserleri ve yaşamı hakkında bilgiler, görsellerle desteklenerek katılımcılara aktarıldı.

Genç Yetenekler Sahne Aldı

Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri Muhammet Talha Alpaslan ile Çağrı Kerem Köprülü, ünlü şairin İstiklal Marşı'nı yazmasını konu alan bir canlandırma sahneledi.

Konsere Kocaeli Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve birçok davetli katıldı.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında...

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy” konulu konserde Uğurlu, Akif'in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında...

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy” konulu konserde Uğurlu, Akif'in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye
2
Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak
3
TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!
4
2024 Büro Personeli Maaşları: Kamu ve Özel Sektör Maaşları
5
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
6
Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nda Kocaeli'de Konser Verdi
7
TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!