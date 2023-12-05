Tüm Türkiye'de resmen bitiyor! 5 gün içinde yaşanıp sonlanacak: Sonunda herkes oh çekecek
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı! Uzman isim sosyal medyada paylaştıç Ülke genelinde hava durumu bilgileri verdi. İşte Orhan Şen'in yorumlar...
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli hava durumu bilgilerini vatandaşlarla paylaştı.
YAĞIŞLI HAVA BİTİYOR
Prof. Dr. Şen, dün etkili olan yağışların perşembe gününden itibaren ülkemizi terk edeceği müjdesini verdi. Ayrıca, Pazartesi'ye kadar önemli bir yağış beklenmediğini belirtti.