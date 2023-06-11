Tüm Türkiye'de alarm verildi! 30 Haziran'a kadar devam edecek: Felaket dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde yapılan hava tahminleri raporuyla birlikte 81 il ve 85 milyon vatandaşın dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Nisan ayının başından bu yana ülkede sürekli yağışlar yaşandığına dikkat çekildi. Özellikle kıyı şeritleri ve Karadeniz bölgesi olmak üzere tüm yurt genelinde sel felaketleri yaşandı ve bu felaketler maalesef can kayıplarına yol açtı.

10 HAZİRAN GÜNÜ GÜÇLÜ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR





Sel felaketlerinin hala bazı bölgelerde devam ettiği ve can kayıplarının yaşanmaması adına, MGM 81 ilin hava tahminlerini paylaşarak bu bölgelerdeki belediyelere uyarılarda bulundu. Bu uyarılar, doğal afetlerin etkisiyle oluşabilecek risklere karşı tedbir alınması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldı.

Bugün 10 Haziran Cumartesi gününe gelindiğinde, öğleden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan, Kars ve Ankara'nın doğu ilçelerinde lokal olarak güçlü yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde halkın dikkatli olması, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde de MGM'nin verilerine göre Türkiye genelinde yağışların devam edeceği ve sel felaketlerinin riskinin sürdüğü belirtiliyor. Dolayısıyla, vatandaşların güvenliklerini sağlamak adına hava tahminlerini takip etmeleri, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.