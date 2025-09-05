DOLAR
Tunceli'de 'Bir Anadolu Şenliği' başladı: Konser ve Etkinlikler 11 Eylül'e Kadar

Tunceli'de konser, sinema, tiyatro ve çocuk etkinlikleriyle 'Bir Anadolu Şenliği' Mameki Park'ta başladı; etkinlikler 11 Eylül'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:28
Tunceli'de 'Bir Anadolu Şenliği' başladı

Açılış Munzur Doğa Sporları Kampı'nda yapıldı

Tunceli'de konser, sinema, tiyatro ve çocuklara yönelik birçok etkinliğin yer aldığı 'Bir Anadolu Şenliği' başladı. Şenlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Mameki Park'ta düzenlenecek ve 11 Eylül'e kadar sürecek.

Açılış programı, Munzur Doğa Sporları Kamp ve Konaklama Alanı'nda gerçekleştirildi. Program kapsamında konserler, sinema gösterimleri, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri gibi çok sayıda faaliyet yapılacak.

Yetkililerin mesajları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, şenliğin 7 gün boyunca devam edeceğini belirtip kültür, sanat, tarih ve medeniyetin gelecek kuşaklara aktarılacağını vurguladı. Çam, 'Başka illerde de başlayacak ve bu birikim ile tecrübelerle aslında bütün dünyaya mirasımızı, kültürümüzü, sanatımızı en güzel şekilde anlatacağız. Bu tür etkinlikler, şenlikler ve festivallerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlıyor.' dedi.

Çam, etkinliklerin uluslararası ilgiyi çektiğine dikkat çekerek, 'Onun için ekonomimizin, ticaretimizin, kavşak noktalarımızın gelişmesine en büyük katkı sağlamış olan bu çalışmalar önemli bir katma değer üretecek.' ifadelerini kullandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ise Tunceli'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine işaret ederek, kentte huzurun hakim olduğunu ve bunun turizm, kültür ile sanatın gelişimine zemin hazırladığını söyledi. Aygöl, 'Huzur hakim olan yerlerde ekonomi ve insanların mutluluğu yükselir, turizm, kültür ve sanat başlar. Biz de bu akşam Bir Anadolu Şenliği ile şehrimizde kültür, sanat, müzik, çocuk oyunları ve tiyatro gibi her güzelliği içinde barındıran bir program başlatıyoruz.' dedi.

Konuşmaların ardından Serdar Çam ve beraberindekiler, Tunceli Müzesi'nde düzenlenen gastronomi etkinliğine katıldı.

