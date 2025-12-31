Tunceli'de Motokurye ve Kış Lastiği Olmayan Araçlara Trafik Yasağı

Valilikten kar ve buzlanma uyarısı

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ulaşımdaki güvenlik önlemleri artırıldı. Motokuryeler ve kış lastiği bulunmayan tüm araçlar için trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, ulaşımda yaşanan olumsuzluklar göz önünde bulundurularak trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla; 31.12.2025 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar motokuryeler ve kış lastiği bulunmayan tüm araçların il genelinde trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımızdan, can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara duyarlılık göstermelerini, kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

Vatandaşlardan, alınan önlemlere uymaları ve güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

