Tunceli'de Motokurye ve Kış Lastiği Olmayan Araçlara Trafik Yasağı

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 31.12.2025'ten itibaren motokuryeler ve kış lastiği olmayan araçların il genelinde trafiğe çıkışı ikinci duyuruya kadar yasaklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:22
Valilikten kar ve buzlanma uyarısı

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ulaşımdaki güvenlik önlemleri artırıldı. Motokuryeler ve kış lastiği bulunmayan tüm araçlar için trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, ulaşımda yaşanan olumsuzluklar göz önünde bulundurularak trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla; 31.12.2025 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar motokuryeler ve kış lastiği bulunmayan tüm araçların il genelinde trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımızdan, can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara duyarlılık göstermelerini, kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

Vatandaşlardan, alınan önlemlere uymaları ve güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

