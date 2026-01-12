Tunceli'de Yoğun Kar ve Tipi: Birçok İl Yolu Trafiğe Kapandı

Tunceli’de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat, Nazımiye, Ovacık ve bazı il yolları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:47
Tunceli'de Yoğun Kar ve Tipi: Birçok İl Yolu Trafiğe Kapandı

Tunceli'de Yoğun Kar ve Tipi: Birçok İl Yolu Trafiğe Kapandı

Tunceli genelinde artan yoğun kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı il yolları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kapatılan Güzergahlar

62-50 KK No’lu Tunceli-Hozat İl Yolunun 0-33 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.30 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

62-03 KK No’lu Nazımiye-Dallıbahçe İl Yolunun 12-21 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı sebebiyle saat 15.35 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

62-04 KK No’lu Ayrım-Dereova İl Yolunun 0-10 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.35 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

62-25 KK No’lu Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı İl Yolunun 62-73 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi sonucu görüş mesafesinin kısıtlanması nedeniyle saat 16.30 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, yol açma çalışmalarının hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte başlatılacağını bildirdi.

TUNCELİ GENELİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ. OLUMSUZ...

TUNCELİ GENELİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ. OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE HOZAT, NAZIMİYE VE OVACIK GÜZERGÂHLARINDA BULUNAN BAZI İL YOLLARI GEÇİCİ SÜREYLE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI.

TUNCELİ GENELİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ. OLUMSUZ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik’te 200 TOKİ Konutu: Hak Sahipleri 17 Ocak’ta Belli Olacak
2
Balıkesir Anahtar Parti Gençlik Kolları'ndan İHA'ya 10 Ocak Ziyareti
3
Erzurum Büyükşehir, Kentsel Dönüşümde Türkiye'ye Rol Modeli Oldu
4
ASKON'dan Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım'a Nezaket Ziyareti
5
Başakşehir'de Kartpostal Gibi Kar: Havadan Görüntüler
6
Marmaris'te Kısa Süreli Dolu Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
7
Samsun'da Otobüs Şoförü Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları