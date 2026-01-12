Tunceli'de Yoğun Kar ve Tipi: Birçok İl Yolu Trafiğe Kapandı

Tunceli’de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat, Nazımiye, Ovacık ve bazı il yolları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.