Tunceli'de Yoğun Kar ve Tipi: Birçok İl Yolu Trafiğe Kapandı
Tunceli genelinde artan yoğun kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı il yolları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Kapatılan Güzergahlar
62-50 KK No’lu Tunceli-Hozat İl Yolunun 0-33 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.30 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.
62-03 KK No’lu Nazımiye-Dallıbahçe İl Yolunun 12-21 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı sebebiyle saat 15.35 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.
62-04 KK No’lu Ayrım-Dereova İl Yolunun 0-10 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.35 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.
62-25 KK No’lu Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı İl Yolunun 62-73 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi sonucu görüş mesafesinin kısıtlanması nedeniyle saat 16.30 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.
Yetkililerden Uyarı
Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, yol açma çalışmalarının hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte başlatılacağını bildirdi.
