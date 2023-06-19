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Tunceli'de Yağışlar Sonrası Yüzlerce Kelebek Türü Ortaya Çıktı

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Tunceli'de Yağışlar Sonrası Yüzlerce Kelebek Türü Ortaya Çıktı
Tunceli'de yağışlar sonrası tabiatın canlandığı ve yüzlerce kelebek türünün ortaya çıktığı bildirildi. Kışın kurak geçen kentte mayıs ve haziran aylarında etkili olan yağışlar, tarım alanlarındaki ot verimliliğini arttırdı ve dağ ile ormanlardaki bitki örtüsünü çeşitlendirdi.

Tunceli'de Yağışlar Sonrası Yüzlerce Kelebek Türü Ortaya Çıktı

Yağışların ardından tabiatın yeşerdiği Tunceli'de, yüzlerce kelebek türü de ortaya çıktı. Kışın kurak geçtiği kentte mayıs ve haziran aylarında etkili olan yağışlar tabiatı canlandırdı. Yağmurla tarım alanlarındaki ot verimliliği arttı, dağ ile ormanlarda bitki örtüsü çeşitlendi. Havaların iyice ısınmasıyla da il merkezi ve ilçelerinde çok sayıda kelebek türü belirdi. Rengarenk kanatlarıyla dikkati çeken kelebekler, su kenarlarındaki bitkiler ya da tarlalarda açan çiçekler üzerinde fotoğraflandı. Daha önce yaklaşık 130 tür kelebeğin kayıt altında alındığı kentte, çok gözlü gök mavisi, küçük zıpzıp perisi, esmerperi, zümrüt, yırtık pırtık, çift noktalı brentis, iparhan, alıç, sarı antenli zıpzıp ve diken kelebekleri görülebiliyor.

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