Türk Telekom hattı olanlara müjde! O işlemi 259 TL'ye yapabilecekler: Bir SMS ile...

Türk Telekom, araç sahibi olan bireysel evde internet, mobil, ev telefonu veya Tivibu müşterilerine özel bir kampanya düzenlemektedir. Bu özel kampanya, müşterilerin memnuniyetini artırmayı hedeflemekte ve indirimli bir temizlik paketi sunmaktadır. "AutoClub" adı verilen bu kampanya, 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacaktır.

Türk Telekom, müşterilerine sunduğu "AutoClub" kampanyasıyla, araç sahibi olan müşterilerine özel avantajlar sağlamaktadır. Bu kampanya, Türk Telekom'un geniş hizmet yelpazesine sahip müşterilerine değer katmayı amaçlamaktadır. Kampanya kapsamında, müşteriler temizlik hizmetlerinde indirimli fırsatlardan yararlanabilecektir.

Evde internet, mobil, ev telefonu veya Tivibu hizmetlerinden birine veya birkaçına sahip olan müşteriler, "AutoClub" kampanyası kapsamında özel temizlik paketlerinden faydalanabileceklerdir. Bu temizlik paketleri, profesyonel temizlik şirketleri tarafından sunulacak ve müşterilerin taleplerine göre özelleştirilebilecektir.

Kampanya süresince müşterilere sunulan indirimli temizlik paketleri, evlerinin temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırsat sunmaktadır. Temizlik hizmetleri arasında ev temizliği, perde ve halı yıkama, cam temizliği, yerinde koltuk ve döşeme temizliği gibi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Müşteriler, kendi ihtiyaçlarına göre uygun bir temizlik paketi seçebilir ve indirimli fiyatlarla bu hizmetlerden yararlanabilirler.

Türk Telekom'un "AutoClub" kampanyası, müşterilerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi ve onlara ek avantajlar sunmayı amaçlamaktadır. Araç sahibi olan müşterilere yönelik olarak düzenlenen bu kampanya, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyerek Türk Telekom'un sadık müşteri tabanını daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Müşteriler, kampanya hakkında daha fazla bilgi almak veya temizlik paketlerinden faydalanmak için Türk Telekom'un müşteri hizmetlerini arayabilir veya Türk Telekom'un resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

259 LİRAYA FAYDALANILABİLECEK





AutoClub kampanyası kapsamında, Türk Telekom müşterileri AutoClub Uygulama Merkezlerinde ACT Plus Temizlik Paketi'ni indirimli bir fiyatla satın alabilecekler. Normalde 300 TL olan bu temizlik paketi, kampanya sayesinde 259 TL'ye alınabilecek. Müşteriler, bireysel evde internet, mobil, ev telefonu veya Tivibu hizmetlerinden herhangi birine sahip oldukları takdirde kampanyadan faydalanabilecekler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Türk Telekom Mobil Uygulaması üzerinden "Bana Özel" menüsünde bulunan "Şifre Al" butonuna tıklayarak veya cep telefonlarından ACT boşluk TCKN yazıp 6262'ye kısa mesaj göndererek bir fırsat kodu alabilecekler. Elde edilen fırsat kodu, müşteriler tarafından AutoClub Uygulama Merkezlerindeki yetkililere iletilerek kullanılabilecek.

Bu kampanya sayesinde Türk Telekom müşterileri, araçlarına özel bir temizlik paketinden indirimli bir şekilde faydalanabilecekler. Bu da müşterilerin araçlarını temiz ve bakımlı tutmalarını sağlarken aynı zamanda Türk Telekom hizmetlerinden daha fazla memnuniyet elde etmelerini sağlayacak.

Türk Telekom, müşterilerine sunduğu bu özel kampanya ile onlara avantajlı bir hizmet sunarken aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Araç sahibi müşteriler, kampanyadan faydalanarak araçlarını indirimli bir şekilde temizlettirebilecek ve Türk Telekom'un hizmetlerinden daha fazla tatmin olabilecekler.