Türkiye Bursları Kolombiya'da Tanıtıldı: Bogota'da Bilgilendirme Etkinliği

Kolombiya'da, Türkiye Bursları programını kazanan öğrenciler için Başkent Bogota'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) binasında tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Türkiye ile Kolombiya arasındaki eğitim ve kültür köprüsünü güçlendirmeyi amaçladı.

Katılımcılar

Etkinliğe, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörü Patricia Cortes, TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün, Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Dr. Nestor David Medina, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program İçeriği

Etkinlikte, Türk üniversitelerinin yabancı öğrencilere sunduğu imkanlar tanıtıldı. Türkiye ve Türk kültürü üzerine söyleşiler, mezun bursiyerlerin tecrübe paylaşımları ve soru-cevap oturumları gerçekleştirildi. Katılımcılar, eğitim fırsatları ve Türkiye'deki yaşam hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Büyükelçi Beste Pehlivan Sun, Türkiye Bursları'na Kolombiya'dan katılan öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını görmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı. Sun, etkinlikte şu sözlere yer verdi: "Türkiye bursiyerleri, Türk dilini ve kültürünü öğrenerek sadece kendi ülkelerinin değil, aynı zamanda ülkemizin de fahri elçileri haline geliyor. Türk ve Kolombiyalı toplumlar arasındaki bağları kuvvetlendiriyorlar."

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörü Patricia Cortes de Türkiye'ye teşekkür ederek, "Öğrencilerimize böylesine kıymetli ve fırsatlarla dolu bir imkanı sağladığı için Türkiye’ye çok müteşekkiriz. Dışişlerinde çok sayıda meslektaşımız bu burslardan faydalandı. Eminim ki öğrencilerimiz Türkiye'de başarılı olacak, ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün ise Türkiye Bursları'nın iki ülke arasında bir eğitim ve kültür köprüsü vazifesi gördüğünü belirtti.

Mezunların Deneyimleri

Türkiye Bursları mezunu Jessica Calderon, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ifade ederek, "Orada edindiğimiz bilgi ve beceriler profesyonel yaşamımızda yeni yollar açtı. Hepimiz Türkçe öğrenme fırsatı bulduk. Şimdi Kolombiya'nın kalkınması için çalışıyoruz." dedi.

Andrea Leon Türkiye'de geçirdiği 5 yıl boyunca Türk kültürüne hayran kaldığını belirterek, "Türklerin yanında kendimi her zaman evimde hissettim. Orada edindiğim arkadaşlarım artık ailem gibi." şeklinde konuştu.

Maria Fernanda ise Türkiye'de eğitim almanın kendisine büyük bir sorumluluk kazandırdığını anlattı: "Farklı kültürleri tanımak ve öğrenmek benim için eşsiz bir fırsattı. Türkiye hükümetinin sunduğu bu imkan hayatıma yön verdi."

Dr. Nestor David Medina da doktora eğitimi için Türkiye'ye gittiğini hatırlatarak, "Ailemi ve işimi geride bıraksam da orada kendimi evimde gibi hissettim. Bu program için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik, Türkiye Bursları programının Kolombiya'daki görünürlüğünü artırmayı ve iki ülke arasındaki akademik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen adımların devam edeceğinin mesajını verdi.