Türkiye cayır cayır yanacak! O illerde yaşayanlar dışarı adım atmasın: 50 derece için tarih verildi

Meteoroloji İdaresi, halkı sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmaya çağırdı. İzmir'den İstanbul ve Antalya'ya kadar sıcak hava zorlu geçecek. Hava durumu detayları haberimizin devamında..

"Türkiye'yi kavurucu sıcaklar vurdu"

Türkiye sıcak hava dalgası yaşıyor. Ayrıca havaların kötü olduğu zamanlarda insanların fazla dışarı çıkmamaları gerektiği söyleniyor.

"Türkiye doğal afetlerden büyük ölçüde etkilendi"

Küresel ısınmanın sebep olduğu doğal afetlerden en çok etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Uzun zamandır yağmur yağmaktaydı fakat bu süreç sona erdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre, Türkiye şu anda yeni sıcak hava dalgası ile karşı karşıya..





Meteoroloji'den uyarı:'Rekor sıcaklıklar hissedilecek'

MGM'den yapılan açıklamada, kavurucu sıcakların etkilerinin çok yakın olacağı ifade edilerek, "Son değerlendirmelere göre 11 Temmuz 2023'ten itibaren ülkenin batıdan yayılan sıcak hava dalgasından etkileneceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalması, diğer bölgelerde ise 10°C ve 2-6°C'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Özel Uyarılar ve Önlemler

Özellikle belirli bir zamanda bir uyarı yayınlayan MGM, sözlerini kamuoyuna bir uyarı ile noktaladı. "Sıcak hava dalgası Marmara, Ege ve Akdeniz'de yaşayanları özellikle kronik hastalığı olan yaşlı ve çocukları etkiliyor. Günün en sıcak saati 11.00 - 16.00 arası olmasından dolayı uzmanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söylüyorlar.

Halkın bu uyarılara uyması ve sıcaklara karşı önlem alması çok önemli. Uzun süreli aktiviteden kaçının, güneş kremi sürün ve en fazla ısıya maruz kaldığı zamanlarda bol miktarda sıvı için. Ayrıca kronik bir hastalığınız varsa veya yaşlıysanız lütfen sıcaklara dikkat edin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu uyarılarına uyarak halkın sağlığını koruyabileceğini ve sıcak hava dalgalarının olumsuz etkilerini aza indirebileceğini unutmamalıyız.