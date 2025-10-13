Türkiye Kültür Yolu Festivali Malatya durağı sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya etabı, konserler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle 4 Ekim'de sona erdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 10:51
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya ayağı tamamlandı. Etkinlikler, kent merkezinde ve park alanlarında yoğun ilgi gördü.

Konserler

Festivalin son gününde usta sanatçı Cengiz Özkan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda 'Sarı Kurdelam Sarı: Malatyalı Fahri Anısına' konseriyle sahne aldı. Şarkıcı Murat Doğru ise Fahri Kayahan Salonu'nda dinleyicileriyle buluştu. Ayrıca pop müziğin sevilen ismi Alişan, 100. Yıl Kent Parkı'nda konser verdi.

Söyleşi ve çocuk etkinlikleri

Tarihçi-yazar Koray Şerbetçi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda bir söyleşi gerçekleştirdi. Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan tiyatro ve etkinlik alanları çocukların yoğun ilgisini çekti; festival kapsamında çocuklar Meddah Gösterisi ve Ege ile Gaga Çocuk Tiyatrosu ile eğlendi.

Festivalin kapsamı

4 Ekim'de başlayan festival süresince tiyatrodan geleneksel el sanatlarına, çocuklara yönelik etkinliklerden atölyelere kadar geniş bir program yer aldı ve Malatya ayağı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağı tamamlandı. Şarkıcı Alişan da festivalin son gününde 100. Yıl Kent Parkı'nda dinleyicileriyle buluştu.

