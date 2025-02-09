Türkiye'nin İlk Filinin 14. Doğum Günü Kutlandı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Coşkulu Kutlama

İzmir Doğal Yaşam Parkı, Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan 'İzmir' için muhteşem bir 14. yaş günü kutlamasına ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, burada düzenlenen etkinlikte doğum günü kutlaması büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Doğum Günü Pastası ve Ziyaretçi Coşkusu

Doğum gününde İzmir, bal kabağı, elma, havuç gibi lezzetli meyveler ve yoncadan yapılmış özel bir pasta ile şımartıldı. Fillerin keyfi, izleyenlerden gelen alkışlarla daha da arttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, bu özel günde gösterilen coşkuyu şu sözlerle ifade etti: "Heyecanlıyız. İzmir'imiz, Türkiye'de doğan ilk Asya fili. Türkiye'de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz."

Veteriner Hekimden Önemli Bilgiler

Veteriner hekim Gözde Budak Taşçı, fil ailesinin ayak ve tırnak bakımlarının kutlama günü yapıldığını belirtti. Taşçı, "Haftanın iki günü ayak bakımını özenle yapıyoruz. Filler çoğu hastalığı ayaklarından alır. Bu yüzden ayak bakımına ayrı özen gösteriyoruz." diyerek önemli bir noktaya dikkat çekti.

Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan ve İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan "İzmir" isimli filin 14'üncü yaş günü kutlandı.

Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan ve İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan "İzmir" isimli filin 14'üncü yaş günü kutlandı.