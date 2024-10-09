Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen açık artırmada, Türkiye genelinde 369 gayrimenkul, yeni sahiplerini bekliyor. 6-17 Ekim tarihleri arasında, Türkiye genelinde 47 ilde toplam 369 gayrimenkul, TOKİ tarafından düzenlenecek büyük bir açık artırma ile satışa sunulacağı açıklanmış iken, konu ile alakalı tüm detaylar emlak müzayede de yer alıyor. Deprem bölgelerindeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan bu proje, hem depremzedelere yeni bir başlangıç yapma imkanı sunarken diğer taraftan da yatırım yapmak isteyenlerin de şimdiden ilgi odağı olmuş bulunuyor. 16- 17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan müzayede de yer alan gayrimenkuller ise şu şekilde açıklandı: Belirlenen tarihlerde konutlar, iş yerleri ve dükkanlar olmak üzere toplamda 369 konutun müzayedeye çıkacağı belirtiliyor. Özellikle deprem bölgelerindeki kentsel dönüşüm projelerinde yer alan konutlar, depremzedeler için öncelikli olarak değerlendirileceği açıklaması mevcut.

EMLAK MÜZAYEDEYE NASIL KATILINILIR

Müzayedeye katılmak isteyenlerin, belirlenen teminat miktarlarını T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yatırmaları gerekliliği mevcut. Ayrıca, şartnameyi imzalayarak ve gerekli belgeleri tamamlanması şartı da bulunuyor. Müzayede, alım sırasındaki taşınmaz adedine göre değişkenlik gösteren teminat miktarları muhammen bedeli 700.000 TL ile 1.499.999 TL arasında olan taşınmazlar için 100.000 TL, 4.000.000 TL üzerinde olanlar için ise 500.000 TL katılım teminatı ödenecek.

EMLAK MÜZAYEDE YERİ VE TARİHİ

Ülke genelinde büyük önem arz edeceğe benzeyen müzayedeler de Konutların ihalesi 16 Ekim 2024, Çarşamba günü saat 10:30'da, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda ve Holiday Inn Ankara'da yapılacak iken İş Yerleri için de 17 Ekim 2024, Perşembe günü saat 10:30'da, aynı mekânlarda yapılacak.

MÜZAYEDELERE İNTERNET ÜZERİNDE KATILIM SAĞLAMAK

İnternet bağlantıları ile müzayede katılımı da sağlanacak. Ancak internet üzerinden katılım için başvuruların, müzade tarihinden bir gün önce kapanacağı bilgisi verilmiş iken online katılmak isteyenlerin önceden hazırlık yaparak gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.

TOKİ MÜZAYEDESİ HANGİ İLLERDE

Müzayede kapsamında satışa sunulacak projeler arasında Trabzon, Manisa, Ankara ve Gaziantep illerindeki kentsel dönüşüm projeleri dikkat çekiyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan 1. etap proje, toplamda 106 konut ve 20 dükkan ile alıcı bulmayı bekliyor. Yine Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 95 konut ve 17 dükkanın bulunduğu projeler için başvurular devam ediyor.



