Türkiye'de bir bu eksikti! 2 yıl sonra geri dönüyor: 81 ilde alarm verildi

Türkiye, koronavirüsün yeni varyantı Eris'e (EG.5.1) karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Alper Şener, Eris varyantının Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayıldığını ve Türkiye'nin de etkilenebileceği uyarısında bulundu.





Omicron varyantının bir alt türevi olarak kabul edilen Eris varyantı, özellikle Birleşik Devletler ve İngiltere gibi ülkelerde vaka sayılarında artışa neden oluyor. Prof. Dr. Alper Şener, Eris varyantının Türkiye'ye de ulaşabileceğini ve Eylül ayı içerisinde vaka sayılarında artış yaşanabileceğini belirtti.

Uzmanlara göre, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki sık seyahat trafiği nedeniyle Türkiye'nin Eris varyantının etkisinden kaçınma olasılığı düşük. Ancak ülkemizin avantajlarından biri, hala dışarıda vakit geçiren insanların fazla olması ve bu durumun virüsün yayılmasını engellemede bir faktör olabileceği düşünülüyor.





Prof. Dr. Alper Şener, Eylül ayının sonlarına doğru Türkiye'de Eris varyantına bağlı vaka sayılarında artış beklediğini belirtirken, vaka sayılarındaki artışın hastalık şiddetiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve hibrit bağışıklığın etkisinin gözlemleneceğini vurguladı.

Türkiye'nin Eylül ayında Eris varyantına karşı daha dikkatli olması gerektiği ve vaka sayılarının artabileceği ihtimaline hazırlıklı olması öneriliyor. Uzmanlar, vatandaşların koruyucu önlemlere devam etmeleri, aşılarını düzenli olarak yaptırmaları ve sağlık otoritelerinin yönergelerine uymalarının önemini vurguluyor.