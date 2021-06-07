Türkiye’de en iyi dondurma nerede yenir? Türkiye’nin en iyi dondurmacıları

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte başta çocuklar olmak üzere dondurma yemeye başladı. Dondurması ile meşhur olan iller merak edilirken aynı zamanda dondurması meşhur olan mekanlar ve işletmeler de merak edilenler arasında yerini aldı.
Türkiye'nin en iyi dondurmacıları
Ülkemizin platformlar üzerinde en fazla puan alan dondurmacıları;
-
Ali Usta – Moda
-
Girandola - Anavutköy
-
Bitez Dondurma – Bodrum
-
-
Nur Pastanesi – Antalya – Korkuteli
-
Mini Dondurma – Bebek
-
Yaşar Pastanesi - Kahramanmaraş
-
Roma Dondurma - Büyüada
-
Rumeli Pastanesi - İzmir - Çeşme
-
Sim Dondurma – Ankara
Son Güncelleme: 07.06.2021 13:34