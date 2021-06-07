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Türkiye’de en iyi dondurma nerede yenir? Türkiye’nin en iyi dondurmacıları

Havaların ısınması ile birlikte dondurma sezonu da açıldı. Dondurma sezonunun açılması ile birlikte pek çok kişi Türkiye'nin en iyi dondurmalarının olduğu mekanları araştırmaya başladı. Vatandaşlar, Türkiye'de en iyi dondurma nerede yenir? sorusunu araştırmaya başladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:34
Türkiye’de en iyi dondurma nerede yenir? Türkiye’nin en iyi dondurmacıları
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Bahar aylarının gelmesi ile birlikte başta çocuklar olmak üzere dondurma yemeye başladı. Dondurması ile meşhur olan iller merak edilirken aynı zamanda dondurması meşhur olan mekanlar ve işletmeler de merak edilenler arasında yerini aldı. 

Türkiye'nin en iyi dondurmacıları

 

Ülkemizin platformlar üzerinde en fazla puan alan dondurmacıları; 

  • Ali Usta – Moda 

  • Girandola - Anavutköy 

  • Bitez Dondurma – Bodrum 


  • Balkaymak Dondurma – Bafra 

  • Nur Pastanesi – Antalya – Korkuteli 

  • Mini Dondurma – Bebek 

  • Yaşar Pastanesi - Kahramanmaraş 

  • Roma Dondurma - Büyüada 

  • Rumeli Pastanesi - İzmir - Çeşme 

  • Sim Dondurma – Ankara 

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:34
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