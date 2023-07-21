Türkiye'nin konuştuğu piyanist kurye yeniden ortaya çıktı! Bakın artık hangi işi yapıyor: Bir video ile hayatı değişti

Türkiye'nin gündemine "Piyano Çalan Kurye" olarak tanınan genç yetenek Can İncir, hızla yükselen kariyeri ve müzik tutkusuyla adından söz ettiriyor. 19 yaşındaki Can İncir, okul harçlığını çıkarmak için Getir'de kurye olarak çalışırken, bir tesadüfle hayatının yönünü değiştiren olayıyla tanındı.

2004 doğumlu Can İncir, İstanbul Topkapı Üniversitesi Tasarım ve Modelleme Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Ancak öğrencilik hayatı, sıradan bir üniversite öğrencisinin yaşantısından çok daha farklı bir hal aldı. Can, okul harçlığını çıkarmak için Getir'de kurye olarak çalışmaya başladı.





Bir gün Taksim'de teslimat yaptığı oteldeki piyanoda, duygusal bir performansla Mozart'ın Türk Marşı'nı çalmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu tesadüfi an, onun hayatını kökten değiştirecekti. Müziğe olan tutkusuyla ve yeteneğiyle büyülenen otel çalışanları ve müşterileri, onu "Piyano Çalan Kurye" olarak tanıdı.

Bu unvan, Can İncir'in hayatının dönüm noktası oldu. Getir firması, genç yeteneğin müzik ve yazılım alanındaki potansiyelini fark ederek onu yazılım birimine dahil etti. Backend developer olarak çalışan Can, yazılım projelerinde arka planda çalışarak sistemleri kurguluyor ve kariyerinde hızla ilerliyor.

Can İncir, yeni hayatının heyecanını şu sözlerle ifade etti: "Hayatımda birçok değişiklik oldu. Getir, kendi bünyesine benim asıl mesleğimi icra etmem için yazılımcı olarak işe aldı. İşimde ilerleyebilmem için eğitim de sağladılar. Bunun yanında Getir piyano eğitimimi de üstlendi. Hem yeni işim hem de piyano eğitimim sayesinde hayatım eskisine göre daha düzenli bir hale geldi."

Üniversite eğitimini de ihmal etmeyen Can İncir, mezun olduktan sonra konservatuara girmeyi hedefliyor. Piyanist olma hayali için kararlılıkla çalışmalarına devam eden genç yetenek, müzik dünyasında da adını duyurmaya kararlı.

Can İncir'in başarı hikayesi, gençlere ilham kaynağı olurken, yetenekli kuryenin piyano melodileriyle gönülleri fetheden performansı da sosyal medyada ve haberlerde büyük ilgi görüyor. Türkiye, gelecek vaat eden genç yeteneğin başarılarını heyecanla takip ediyor.