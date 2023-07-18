Türkiye'nin o illeri 10 gün boyunca felaketi yaşayacak! Uyarılar peş peşe geldi: Tehlike büyüyor

Sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları Türkiye genelinde artıyor. El Nino etkisiyle birlikte sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkıyor. Vatandaşlar, hava durumunu ve sıcaklıkların artışını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıyor. Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise önümüzdeki 10 günün kavurucu geçeceğini belirtiyor.



SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALERİNİN ÜZERİNDE OLACAK





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarısına göre, Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul'da yüksek hava sıcaklıkları devam ediyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önümüzdeki 10 gün boyunca sıcaklıkların hızla artacağını ve beklenen yağışın olmadığını belirtti. Özellikle Doğu Karadeniz'de sadece az miktarda yağışın beklenildiğini ifade etti.

Uzmanlar, bu dönemde kronik hastalar, yaşlılar ve bebekler gibi riskli grupların saat 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmamalarını öneriyor.

Sıcak hava dalgasının etkileriyle baş etmek için vatandaşların kendilerini korumaları ve su tüketimine özen göstermeleri önemlidir. Güneşten koruyucu giysiler giymek, sık sık su içmek ve serin ortamlarda bulunmak sağlığımızı korumak için önemlidir.